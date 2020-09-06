原标题：世行取消对黎巴嫩大坝项目的剩余贷款

世界银行4日宣布取消对黎巴嫩比斯里大坝项目的剩余贷款2.44亿美元，即刻生效。

世行在一份声明中说，这一机构已经将取消贷款的决定告知黎巴嫩政府；就大坝项目，世行先前多次强调需要“公开、透明和包容的协商过程”。

黎巴嫩水资源丰富，但蓄水及供水系统落后。黎政府2015年批准修建比斯里大坝，项目成本大约6.17亿美元。世行先前批准黎政府为这一项目贷款4.74亿美元，其中2.44亿美元尚未拨付。

大坝拟建在首都贝鲁特以南大约35公里处的比斯里谷，最大蓄水量为1.25亿立方米，建成后将向贝鲁特省和黎巴嫩山省大约160万民众提供饮用水和灌溉用水。

只是，比斯里大坝项目长期遭环保人士反对，这类反对言论在贝鲁特港口区大爆炸后迅速升温。贝鲁特港口区8月4日发生剧烈爆炸，至少190人死亡，6500多人受伤。爆炸具体原因目前仍不清楚。爆炸前港口仓库存放的数千吨化学物质硝酸铵成为怀疑重点。

今年1月以来，世行多次就比斯里大坝项目表达担忧，6月26日部分暂停项目拨款。世行同时以7月22日为期限，要求黎巴嫩政府满足各项贷款条件，随后因新冠疫情冲击将期限延后至9月4日。

世行4日在声明中说，黎巴嫩政府截至9月4日依然没有解决一系列问题，包括生态补偿计划。

另外，世行在声明中说，已准备好继续与黎巴嫩政府合作，研究如何在贝鲁特港口区大爆炸后将现有贷款更有效地用于满足黎巴嫩国内民众的紧急需求。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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