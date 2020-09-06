原标题：紧密合作维护亚太发展稳定

2020年9月4日，外交部副部长罗照辉、部长助理邓励在京会见东盟十国驻华使节。

罗照辉表示，东亚合作系列外长会即将举行。当前正值百年大疫肆虐，全球经济下行压力增大，单边霸凌行径盛行。美国全方位打压中国，对地区和世界稳定带来负面影响。中国和东盟应共同努力，推动系列外长会发出团结、合作、发展的信号，这有利于突出东盟中心地位，展示中国与东盟团结协作，维护地区和平稳定，促进自由贸易和多边主义。

中方认为，下阶段东亚合作应聚焦四点。一是进一步加强抗疫合作。疫情发生以来，中国与东盟国家在双多边层面开展良好合作。习近平主席同多国领导人通话或互致函电，双方成功召开了中国—东盟特别外长会、东盟与中日韩领导人特别会议、第三次澜湄合作领导人会议，抗疫和发展合作持续深化。习近平主席在世界卫生大会上宣布，中方新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为具有可及性和可负担性的全球公共产品。中方愿同东盟加强在疫苗等方面合作。

二是全力推动恢复经济。在疫情背景下，中国—东盟贸易和投资双双逆势上扬，今年上半年贸易额近3千亿美元，同比增长5.6%，东盟首次成为中国最大贸易伙伴。我们要维护好这一良好势头，继续扎实推进经贸务实合作。

三是做好明年工作规划。明年是中国—东盟建立对话关系30周年，中方希以此为契机，与东盟方总结经验，鉴往知来，深化和开拓双方全方位合作，造福地区国家和人民。

四是要妥善管控分歧。中国正在同东盟国家全面有效落实《南海各方行为宣言》，持续推进“南海行为准则”磋商，共同维护南海和平稳定。美国却蓄意搅局，推进“印太战略”，出台涉南海新政策，阻遏中国，搞乱地区，并迫使东盟国家在中美间选边站队。这对地区形势不利，违背地区国家维护和平稳定的意愿。

东盟十国驻华使节祝贺中国抗疫取得显著成效，感谢中方对东盟各国抗疫给予的宝贵支持与帮助。使节表示，对华关系是东盟与对话伙伴关系中最富内涵、最具实质性的关系。中国是东盟强有力的合作伙伴，疫情以来双方坚持对外开放，经贸合作势头强劲，相信后疫情时代双方相互依存将进一步上升。维护地区和平稳定是各国共同诉求，东盟愿与中国一道，通过对话协商妥善管控南海等争议问题。东盟赞赏中方高度重视发展同东盟关系，支持东盟在区域合作中的中心地位。东盟愿与中方密切沟通合作，确保系列外长会和领导人系列会议圆满成功，将双方关系推向新高度。

罗照辉还应询介绍了当前中国经济形势，以及对中美关系、中印关系等看法。

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