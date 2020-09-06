原标题：中国已与54个国家签署高等教育学历学位互认协议

新华社北京9月5日电（记者魏梦佳、高敬）记者5日从2020国际教育服务贸易论坛上获悉，近年来，我国致力于推动形成全方位、多层次、宽领域的教育对外开放格局，深化同世界各国的教育合作与交流。目前，中国已与188个国家和地区、46个重要国际组织建立了教育合作与交流关系，与54个国家签署了高等教育学历学位互认协议。

教育部国际合作与交流司司长刘锦在此次论坛上介绍，中国是全球最大留学生源地国，出国留学人员约有160万人，目前在海外约140万人。在来华留学方面，中国政府设立了“丝绸之路”奖学金项目，助力“一带一路”人才培养，同时打造“留学中国”品牌；来华留学学历生比例逐年提高，2019年已达54.6%。此外，中国还持续加强中外合作办学，目前在办的各级各类中外合作办学机构和项目达2282个。

刘锦表示，新冠肺炎疫情重塑了世界格局，在新形势下，中国将继续致力于深化拓展与世界各国在教育领域的互利合作和交流互鉴，加大中外合作办学改革力度，打造“一带一路”教育行动的升级版，鼓励“一带一路”沿线国家优秀青年人才来华学习并扩大教育国际公共产品供给，向国际社会特别是广大发展中国家提供力所能及的帮助。

2020国际教育服务贸易论坛是2020年中国国际服务贸易交易会的专题论坛之一。10多位中外嘉宾在此专题论坛上，交流探讨全球化背景下的国际教育服务贸易发展趋势及后疫情时代教育发展的新机遇。

(责编：燕勐、杨牧)