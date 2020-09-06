原标题：白俄罗斯媒体发布录音称德国在纳瓦利内事件上“构陷”俄罗斯

新华社明斯克9月5日电（记者魏忠杰 李佳）白俄罗斯全国电视台ONT4日晚发布了一段白情报部门截获的德国和波兰官员通话录音，录音内容显示，德国在俄罗斯反对派人士纳瓦利内“中毒”事件上涉嫌“造假”，以“构陷”俄罗斯。

在这段长约1分钟的电话录音中，被认为是波兰官员的“迈克”询问德国官员“尼克”关于纳瓦利内“中毒”事件，双方用英语交流。“尼克”称，“一切按计划进行，相关材料将呈交给（德国）总理府，等候她（德国总理默克尔）发表声明”。在回答“能否确实证明纳瓦利内确实中毒”时，“尼克”说，“这种情况下（能否确认中毒）不那么重要，现在是战争，战争时期任何手段都是好的”。

录音显示，“迈克”称，“应阻止（俄罗斯总统）普京将鼻子探进白俄罗斯事务……最有效的方法是让他陷在俄罗斯自己的问题中，这种问题有不少”。“尼克”则表示“我们正在做（这方面的工作）”。

白俄罗斯总统卢卡申科3日在明斯克会见到访的俄罗斯总理米舒斯京时曾透露，在德方声称纳瓦利内“中毒”前，白军事情报部门截获了德国和波兰官员关于此事的无线电通话。卢卡申科说，德国有关纳瓦利内“中毒”的说法不实，“纳瓦利内没有中毒”，他还说，白方将向俄方转交此次截获的全部材料。

俄反腐基金会创始人纳瓦利内8月20日在乘坐俄国内航班途中感到身体极度不适。飞机紧急降落鄂木斯克市后，纳瓦利内被送往当地一家医院救治，随后被送往德国接受治疗。据媒体报道，纳瓦利内的症状有所改善，但仍未脱离危险。

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