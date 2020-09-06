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新华时评：以服务业开放合作助推世界经济复苏

2020年09月06日09:03  来源：新华网
 
原标题：新华时评：以服务业开放合作助推世界经济复苏

　　新华社北京9月5日电 题：以服务业开放合作助推世界经济复苏

　　新华社记者姜琳、阳娜

　　2020年中国国际服务贸易交易会5日向社会公众开放。记者现场看到，线下展馆中外客商云集，活动密集举办，新技术新产品荟萃；线上会场“云展览”如临其境，“云会议”同步直播，“云洽谈”持续升温。在全球范围疫情尚未得到全面控制和经贸形势严峻复杂的背景下，这场以“全球服务，互惠共享”为主题的特殊盛会以开放促合作，将为全球经济发展提供新机遇，推动世界经济不断焕发生机活力。

　　正如国家主席习近平4日在服贸会全球服务贸易峰会上的致辞所指出，“中国克服重重困难，举办这样一场重大国际经贸活动，就是要同大家携手努力、共克时艰，共同促进全球服务贸易发展繁荣，推动世界经济尽快复苏。”

　　服务贸易发展前景广阔，是世界经济增长潜力所在。近年来，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，带动数字技术强势崛起，促进产业深度融合，引领服务经济蓬勃发展。世界经济总产出的六成来自服务业，占全球出口总额20%的服务出口贡献了全球外贸增加值的近一半。

　　受疫情全球流行的影响，不少行业遭受冲击，但远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公、跨境电商等服务广泛应用，表现抢眼，对促进各国经济稳定发挥了重要作用。放眼未来，服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量。

　　封闭没有出路，开放才有未来。在经济全球化深入发展的背景下,各国的相互依存不断加深。我们要站在历史正确的一边，推动建设开放型世界经济。服务业因其轻资产、软要素等特点，更加需要开放的行业发展生态，更加需要各方跨境互联互通。

　　中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。宣布继续放宽服务业市场准入、建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度；即将发布30余项权威报告，发起组建十余个促进服务业和服务贸易发展的联盟及平台……借助服贸会，中国为全球服务贸易发展搭建新平台、创造大市场，与各方携手营造开放包容的合作环境，激活创新引领的合作动能，就能不断开创出互利共赢的合作新局面。

　　一个更高水平开放的中国，定将给各方带来更好机遇，给企业以更大的商机，给世界以更强的信心。

(责编：燕勐、杨牧)
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