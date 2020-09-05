白俄罗斯防长：西方某些势力正对白实施混合战争

新华社明斯克9月4日电（记者魏忠杰 李佳）白俄罗斯国防部长赫列宁4日表示，目前西方国家某些势力正在对白俄罗斯实施混合战争。

据白俄罗斯国防部发布的消息，赫列宁当天在俄罗斯举行的上海合作组织、独立国家联合体、集体安全条约组织成员国国防部长联合会议上做报告时说，西方国家某些势力在白俄罗斯实施颜色革命的图谋失败后，现在又采取措施对白俄罗斯施加外交和政治经济压力，从形式和方式上转变为对白俄罗斯实施混合战争。

赫列宁说，白俄罗斯还面临来自北约的巨大军事威胁。近年来，北约在白周边国家部署的轮换部队人员增加了16倍，在白边境附近集中部署了军事装备和人员并经常举行大规模军演，仅今年在与白接壤的北约国家举行的军演中参演人数就增加了4倍。此类活动让白方感到不安，这对白俄罗斯乃至整个欧洲地区的安全和稳定构成挑战。

白俄罗斯总统卢卡申科8月27日曾表示，目前白俄罗斯正经历混合战争的某个阶段。他表示，对白俄罗斯的“外交屠杀”已在最高层开始，媒体等对双方斗争的激烈程度感到震惊。

今年8月9日，白俄罗斯举行总统选举，卢卡申科以80.1%的得票率成功连任。白首都明斯克等城市随后多次发生较大规模的抗议活动，对选举结果提出质疑。一些西方国家不承认选举结果，要求白方重新举行选举并计划对部分官员实施制裁。

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