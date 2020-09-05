中华民族伟大复兴的历史脚步不可阻挡（和音）

实现中华民族伟大复兴的征程前景广阔，伟大抗战精神蕴蓄的不竭动力，也是中国积极推动构建新型国际关系和人类命运共同体，携手各国不断推进世界和平与发展事业的伟大力量

“历史必将证明，中华民族走向伟大复兴的历史脚步是不可阻挡的。”9月3日，在中共中央、国务院、中央军委举行的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话强调，伟大抗战精神，是中国人民弥足珍贵的精神财富，将永远激励中国人民克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗。铭记历史，中国为世界反法西斯战争取得胜利作出的重要贡献彪炳千秋。

翻开光辉史册，中国人民同反法西斯同盟国以及各国人民并肩战斗的闪光记忆扑面而来：苏联给予中国抗战有力的物资支持，美国“飞虎队”同中国军队冒险开辟驼峰航线，加拿大医生白求恩不远万里来华救死扶伤，德国的拉贝、丹麦的辛德贝格在南京大屠杀中千方百计保护中国难民，英国的林迈可、国际主义战士汉斯·希伯等记者积极报道和宣传中国抗战壮举……历史告诉未来，纵使在前进道路上会面临各种各样的风险挑战，会遇到各种各样的荆棘坎坷，但善良者对和平的向往和坚守不变，世界上爱好和平与正义的力量一定能够凝聚起来，“正义必胜、和平必胜、人民必胜”始终是颠扑不破的历史铁律。

中国人民抗日战争的伟大胜利，是中华民族从近代以来陷入深重危机走向伟大复兴的历史转折点。实现中华民族伟大复兴，必须坚持中国共产党领导，必须坚持走中国特色社会主义道路，必须坚持以人民为中心，必须坚持斗争精神，必须坚定不移走和平发展道路。这是基于中国历史和现实作出的重要判断，是中华民族实现伟大复兴的重要保障。当前，个别国家的极端反华势力频频挑拨中国共产党与中国人民的关系，大肆抹黑中国制度和中国道路，无端诋毁中国和平发展实践，无非是为了牵制和遏制中国发展，延缓甚至破坏中华民族实现伟大复兴。那些人的种种妄动根本不可能得逞。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年的时间节点，我们提醒他们正视一个重要的基本事实：中国人民在14年不屈不挠的浴血奋战中孕育的伟大抗战精神，早已化为激励中国人民克服一切艰难险阻的坚不可摧的力量。

历史明证，中华民族从来不惧逆风逆水。对于企图阻挠中华民族实现伟大复兴的那些势力，我们必然以坚定的决心和坚强的意志正告：任何人任何势力企图歪曲中国共产党的历史、丑化中国共产党的性质和宗旨，中国人民都绝不答应！任何人任何势力企图歪曲和改变中国特色社会主义道路、否定和丑化中国人民建设社会主义的伟大成就，中国人民都绝不答应！任何人任何势力企图把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，中国人民都绝不答应！任何人任何势力企图通过霸凌手段把他们的意志强加给中国、改变中国的前进方向、阻挠中国人民创造自己美好生活的努力，中国人民都绝不答应！任何人任何势力企图破坏中国人民的和平生活和发展权利、破坏中国人民同其他国家人民的交流合作、破坏人类和平与发展的崇高事业，中国人民都绝不答应！

总结历史，瞩望未来，中国誓言“五个绝不答应”，体现了中国维护世界和平与发展事业的坚定意志。75年前，先辈们以远见卓识携手建立以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，寄托人类新希望，开启合作新征程。作为世界反法西斯战争的主要战胜国和联合国安理会常任理事国，中国主动肩负维护世界和平和安全、推动人类发展进步的特殊使命。中国始终站在历史正确的一边，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚定维护国际公平正义。中国坚信，无论过去、现在还是将来，正义终将战胜邪恶，光明终将战胜黑暗，进步终将战胜反动。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。实现中华民族伟大复兴的征程前景广阔，伟大抗战精神蕴蓄的不竭动力，也是中国积极推动构建新型国际关系和人类命运共同体，携手各国不断推进世界和平与发展事业的伟大力量。

《 人民日报 》（ 2020年09月05日 03 版）

(责编：刘叶婷、杨牧)