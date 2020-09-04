法国将发布1000亿欧元经济刺激方案

法国政府定于3日晚发布两年投入总额1000亿欧元的经济刺激方案，希望在2022年底前，通过增加公共投资、政府补贴和削减税率等措施缓解新冠疫情对法国经济的冲击。

路透社报道，政府官员在方案发布前披露，1000亿欧元中，350亿欧元用于提高法国经济竞争力，300亿欧元用于发展清洁能源，250亿用于支持就业。方案还包括先前公布的一年削减100亿欧元营业税。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙希望借刺激方案推进他先前承诺的改善营商环境计划，并向法国工业、建筑业和交通运输业注入大笔资金，让法国经济活动在2022年底前恢复到疫情前水平。

法国总理让·卡斯泰当天接受卢森堡广播电视台采访时说，他希望实施刺激方案可在2021年增加16万个就业岗位。“这一方案的首要目标是重启经济、减少失业。”

法国财政部先前预测，法国经济今年可能遭遇第二次世界大战结束以来最大倒退，萎缩幅度高达11%。

按照法国官员的说法，交通运输领域将得到110亿欧元资金，其中47亿专用于铁路建设，另外投入60亿欧元用于节能建筑改造工程，其中40亿用于公共建筑，20亿用于住宅。

政府将继续推动能源结构从化石燃料转向清洁能源，包括投入20亿欧元用于发展氢能源。

工业项目将得到10亿欧元直接援助款，包括把海外工厂转移到法国境内的6亿欧元经费。

一名官员说，法国经济刺激方案总额相当于法国国内生产总值4%，就这一比例而言，目前没有其他欧洲大国的经济刺激方案超过法国。法新社报道，这一方案比法国约10年前为抗击全球金融危机冲击而出台的刺激方案规模大三倍。

这一经济刺激方案的成本将使法国财政预算赤字直接增加大约800亿欧元，欧洲联盟提供的补贴可抵消其中400亿欧元。（沈敏）（新华社专特稿）

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