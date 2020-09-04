韩总理呼吁民众抗疫耐心 本周是“关键分水岭”

韩国国务总理丁世均提醒，本周是韩国抗击新冠疫情的“关键分水岭”，希望民众保持耐心，严格遵守保持社交距离等抗疫措施。

韩联社报道，韩国首都圈近日新增病例有所减少，但是减势不明显，韩国政府因而多次警告国民不可掉以轻心。

丁世均2日在有关防控疫情的每日例行会议上说，就韩国新冠疫情今后走向，本周将是“关键分水岭”。因此，韩国政府呼吁公众保持耐心，共同抗击新冠疫情，“本周尤其如此”。

据韩国中央防疫对策本部2日发布的疫情数据，截至当天零时，韩国较前一天零时新增267例确诊病例，主要集中在首都圈；累计确诊20449例，累计死亡326例。这是韩国疫情出现反弹后，单日新增病例连续4天降至300例以下。

韩国中央灾难安全对策本部第一总协调官金刚立2日说，虽然新增病例有所减少，但是各种场所和活动的聚集性感染接连不断，疫情缓解势头并不明显。唯有保持社交距离，才能阻断快速蔓延的疫情，恢复防疫网控制能力。

韩国警方披露，已有1794人因涉嫌违反隔离规定或《传染病预防法》被调查，其中957人被提起公诉；另有385名违反口罩佩戴规定的公共交通乘客受到调查，其中198人被起诉。警方打算把情节严重者移交重案组，适用《特定犯罪加重处罚法》。

中央灾难安全对策本部表示，今后将以零容忍原则严肃处置擅离隔离点、妨碍流行病学调查等严重行为。

韩国政府8月28日宣布将二级响应措施延长一周，同时出台额外措施，例如首都圈连锁咖啡店不得提供堂食、仅支持外卖或自提。韩国中央灾难安全对策本部第一次长朴凌厚当时形容，这是为遏制首都圈疫情“背水一战”。

丁世均2日还提醒，几周后将迎来中秋长假，国民在计划度假方案时应把防止疫情扩散当作“头号优先考虑因素”。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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