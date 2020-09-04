马来西亚旅游业者期待借服贸会寻求新机遇

新华社吉隆坡9月3日电（记者林昊）即将在北京举行的2020年中国国际服务贸易交易会吸引不少马来西亚旅游业者参与。他们期待借助服贸会推介马来西亚旅游，寻求合作新机遇，探讨疫情后如何实现旅游业复苏。

马来西亚入境旅游协会署理会长梁伟虹组织该协会多家会员企业参与服贸会。“这次服贸会引起会员企业广泛兴趣，我们得到的回应也很积极。”梁伟虹日前接受新华社记者采访时说。

她认为，本次服贸会正当其时。受疫情影响，马来西亚旅游业面临发展困境。“在这个时候，保持人与人之间、行业从业者之间以及各国之间的交流对于维持市场活跃非常重要，”梁伟虹说，“借助这次服贸会，我们可以继续推介马来西亚，让人们了解我们的国家”。

詹达智是马来西亚沙捞越州一家旅游公司负责人，报名参加了本次服贸会。他说，中国游客去年开始对自然景观丰富的沙捞越州展现出兴趣。这次服贸会为推广相关旅游产品提供了宝贵机会，有助于马来西亚旅游业在疫情后尽快复苏。

在梁伟虹看来，除了推广旅游业，本次服贸会也提供了跨行业合作机遇。“我们一直在想旅游业如何与文化、娱乐、体育、贸易等产业融合，这次服贸会涵盖一系列产业，让我们有机会与其他行业人士接触。”

为了让受疫情影响无法到现场的嘉宾也能参会，同时扩大影响力，服贸会采取线上线下结合的方式。梁伟虹说，这种办会方式“让我们大开眼界”，为马来西亚举办展会活动提供借鉴。

她还表示，希望学习中国同行在疫情得到控制后推动产业复苏的经验。“中国很好控制了疫情，旅游业已经开始复苏，中国是我们学习的榜样。”

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