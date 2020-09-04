新华社北京9月3日电题：特殊的盛会 鲜明的信号——写在2020年中国国际服务贸易交易会开幕前夕

新华社记者李斌、姜琳、申铖、关桂峰

以“全球服务，互惠共享”为主题的2020年中国国际服务贸易交易会，4日将在北京隆重开幕。

2020年中国国际服务贸易交易会室外展区（9月2日摄）。 新华社记者 邢广利 摄

这是疫情发生以来我国在线下举办的首场重大国际经贸活动——来自148个境外国家和地区的1.8万家企业机构、超10万人注册参展参会。在未来几天内，上百场活动将密集举办。

这是全球规模最大的综合类服务贸易展会——一系列开放新举措新成效得以彰显，300余项成果将集中推出，向世界展示中国扩大对外开放、实现合作共赢的决心和信心；中国也将加速构建新发展格局，持续为全球经济增长提供新动能。

特殊的盛会

橙色文化服务展区、蓝色冬季运动展区、黄色金融服务展区……走进北京奥林匹克公园，无论景观大道还是玲珑塔，都已装扮一新，令人眼花缭乱的各色新技术、新成果“整装待发”。

这是8月17日拍摄的2020年中国国际服务贸易交易会室外展区。 新华社记者 张晨霖 摄

9月3日，一名记者在位于北京奥林匹克公园中轴景观大道的服贸会专题展区进行拍摄。 新华社记者 尹栋逊 摄

9月1日，在北京奥林匹克公园中轴景观大道室外展馆A馆内，一名女士在看冬季运动宣传片。 新华社记者 彭子洋 摄

在本次服贸会综合展区，优必选科技的大型仿人服务机器人正在展示浇花、踢球等家庭服务功能，见到忙碌的工作人员，还“不忘”主动打招呼问候。

“期待通过服贸会寻找新伙伴、达成新合作，拓展我们国内和国际业务。”企业创始人周剑说，虽然疫情带来重重压力，但危中有机，企业仅用不到20天就研发了三款智能防疫机器人，上半年整个订单量不降反增。

“中国对疫情的有效控制以及经济运行的稳定复苏，是举办2020年服贸会的前提和基础。”中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才说。

当前，全球制造业服务化、智能化的趋势日益明显。

与“一手交钱、一手交货”的货物贸易相比，服务贸易就是指以服务作为商品进行跨国交换的经济活动，是当今国际贸易中最具活力的部分，也是经济增长的潜力所在、实现高质量发展的重要标志。

“在货物贸易领域，上海的进博会侧重于进口，广州的广交会侧重于出口；北京的服贸会聚焦服务贸易。”商务部副部长王炳南说，三者相辅相成，共同构成新时期“中国制造”和“中国服务”全面发展的展会促进平台，推动形成以“北、上、广”为龙头的全国会展新格局。

——筹办规格升级、规模更大，一场全球服务业的盛会准备就绪。

2020年服贸会整合北京文博会、旅博会、金博会、冬博会等重要展会和内容，建立了1个综合展区、8个行业专题展区和若干功能服务区的“1+8+N”新模式。为了减少疫情影响，服贸会还设置线上“云会议”“云展览”“云洽谈”。

——参会主体层级高、影响力大，一个全球服务互惠共享的平台呼之欲出。

这是9月3日拍摄的2020年中国国际服务贸易交易会室外展区。 新华社记者 尹栋逊 摄

9月3日，受邀记者在位于北京奥林匹克公园中轴景观大道的服贸会专题展区进行探访。 新华社记者 鲁鹏 摄

本次服贸会，将努力实现打造“全球最有影响力的服务贸易国际一流展会”目标。服务贸易前30强的国家和地区都有机构和企业参展参会，399家世界500强企业总部或分公司参加展会。世界知识产权组织、世界粮食计划署、国际银行业联合会等国际组织将举办多场论坛。

“本届服贸会也是今年疫情发生后我们在北京首次参加的大型国际活动，相信这里能为各领域的企业创造新的商机。”德意志银行中国本地企业业务副总经理尹桢说。

——成果发布多、覆盖广，一个更大的中国贸易“朋友圈”正在形成。

集中发布30余项权威报告，先后发布12类领域的新指数，发起组建十余个促进服务业和服务贸易发展的联盟及平台……

借助服贸会，中国将同各个国家和地区深化服务贸易投资合作，发出中国声音、讲好中国故事，做好全球服务、实现互惠共享，更好地维护多边贸易体制，推动全球贸易发展。

深刻的变革

会监测你健康状况的“魔镜”，能听懂话并替你“管家”的交互面板，可根据光线调节明暗和图像的“智能窗”……5G通信服务专题展区内，参加2020年服贸会的京东方已经布展完毕。

6月15日，在青岛营上电器有限公司，营销人员通过广交会直播平台推介出口到海外市场的冰箱。2020年，我国首次将广交会整体性“搬上云端”。 新华社发（梁孝鹏摄）

“先进制造业和现代服务业的深度融合，已经成为企业顺应新一轮产业革命、增强竞争优势的关键。我们也在变，通过加快物联网布局，近年来移动健康等新业务快速增长。”京东方科技集团副总裁原烽说。

今年上半年，京东方实现营收608.67亿元，同比增长10.59%。二季度在全行业亏损的背景下实现净利润3.26亿元，同比增长9%。

企业转型变化背后，也折射出当今经济发展的深刻变革。

“全球经济正在经历新一轮大发展、大变革、大调整，数字技术崛起，产业深度融合，全球价值链重构，全球服务业和服务贸易快速发展，服务贸易成为国际贸易中最具活力的部分，发展前景广阔，对世界经济影响深远。”商务部服贸司副司长樊世杰说。

服务贸易是世界经济增长潜力所在，也是决定大国竞争优势的关键。

党的十八大以来，中国加快构建开放型经济新体制，持续深入推进服务业改革开放，服务贸易体制机制不断完善，发展水平不断提升。

商务部数据显示，2019年，我国的服务进出口额5.4万亿元，连续六年位居世界第二位。以计算机信息服务、咨询服务为代表的知识密集型服务贸易占贸易总额的比重快速攀升。

“新形势下，服务贸易对中国经济和外贸发展至关重要。中国的服务贸易已经迈向一个新台阶，成为对外贸易高质量发展的新动力、推动高水平开放的新引擎。”商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊表示。

疫情对全球经济造成严重影响,但中国经济在一季度增速下滑后快速复苏，二季度GDP增速由负转正，被外媒评价为疫情发生以来首个实现增长的主要经济体，为困境中的全球经济注入动力。

在英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里看来，中国在仍然复杂的国际国内形势下，坚持举办这项服务贸易领域国际展会，是一项大胆而明智的决定，彰显了中国迎难而上的大国担当，对全球经济复苏具有重要意义。

鲜明的信号

从“云上”的广交会，再到线下的服贸会，借助一个个盛会，今天的中国释放明确信号：开放的大门只会越开越大。不管外部环境如何变化，中国将坚定不移推动对外开放向更高水平迈进。

在北京奥林匹克公园中轴景观大道室外展馆区，玲珑塔打出“服贸会欢迎你”的字样（9月1日摄）。 新华社记者 彭子洋 摄

在中国国际经济交流中心信息部副部长王晓红看来，这次具有重要意义的服贸会将为世界各国搭建一个平台，为各国提供中国这个超大规模的市场。我国和海外国家在金融、专业技术方面的交流，也有利于国内经济高质量发展，为构建新发展格局创造条件、提供动力。

“更宽领域的开放，让我们拥有更大回旋余地和发展空间。”北京天竺综保区管委会副主任满群杰介绍，上半年，园区企业实现营业收入250.9亿元，同比增长85.3%；实现利润总额39亿元，同比增长93.1%。

天竺综保区的逆势增长，正是北京服务业扩大开放试点取得丰硕成果的生动写照。作为全国首个服务业扩大开放综合试点城市，北京探索形成多项全国首创政策或创新制度安排。2019年北京服务业占GDP比重达83.5%，高出全国平均水平29.6个百分点。

“大力发展服务业、服务贸易，将提升国家软实力和服务水平，为未来长远带来新的增长点，为更高层次的开放提供新的发力点。”全球化智库主任王辉耀说。

从金融市场开放“蹄疾步稳”到《海南自由贸易港建设总体方案》正式出台；从下调关税、积极扩大进口再到2020年版外商投资准入负面清单进一步缩减……尽管受到疫情冲击，中国始终致力于全面提高对外开放水平，加快形成国际合作和竞争新优势。

推动扩大服务业开放试点范围，修订鼓励外商投资产业目录，出台跨境服务贸易负面清单，营造更加稳定公平透明的营商环境……下半年，一系列更高水平开放举措已经在路上。

中国搭台，世界合唱。有理由相信，一个更加开放的中国也将给各国以更好的机遇，给企业以更大的商机，给世界以更强的信心。

一年多前，国家主席习近平致信2019年服贸会强调，中国致力于促进更高水平对外开放，坚定支持多边贸易体制，将在更广领域扩大外资市场准入，积极打造一流营商环境。

如今，中国将以2020年服贸会为新起点，同各国深化合作、凝聚共识，共同促进全球服务贸易繁荣发展，不断为世界经济增长提供新动能，携手开创“全球服务、互惠共享”的美好未来。

(责编：艾雯、刘洁妍)