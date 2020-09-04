外交部：中方敦促美国务院立即撤销有关错误决定，否则将根据形势发展作出正当、必要回应

9月3日外交部例行记者会后，有记者问：美国国务院9月2日发表声明，要求中国驻美高级外交官访问美高校和会见美地方政府官员、中国驻美使领馆在馆外举办50人以上的文化活动均须报美国务院审批。中方对此有何评论？

外交部发言人华春莹说，去年10月以来，美国国务院对中国驻美使领馆及其人员在美正常履职不断设置限制。有关做法严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干扰中美关系和双边正常交往。

她说，根据《维也纳外交关系公约》《维也纳领事关系公约》和《中美领事条约》有关规定，中美双方应为对方驻各自国家外交领事人员依法履职提供充分便利。中方一贯依法依规为美驻华使领馆及其人员在华进行正常活动提供便利。反观美方，美国国务院去年10月、今年6月两次对中国驻美外交领事人员活动提出提前报备要求，这次又进一步要求报批，甚至限制他们同美国地方官员私人和社交往来。这些行径完全违背国际法和国际关系基本准则以及中美双边领事条约，于法无据、于理不合、于情不通。这反映出美国反华势力已丧失理性和自信，得了反华妄想症，必将继续受到各界有识之士强烈谴责和反对。

“中美关系对两国、对世界都很重要。中美双方任何时候都应保持沟通渠道畅通。中国驻美使领馆将继续与美国社会各界保持正常交往。中方将继续支持两国社会各界开展正常交流合作。”华春莹说，中方敦促美国国务院立即撤销有关错误决定，停止阻挠两国正常人员交往，停止破坏两国关系。中方将根据形势发展作出正当、必要回应。（记者王宾、伍岳）

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