法伊加强地区安全与经济合作

9月2日，法国总统马克龙对伊拉克进行访问。这是马克龙就任总统以来对该国的首次访问，他也成为伊拉克新政府今年5月成立以来首位访伊的外国元首。马克龙分别和伊拉克总统萨利赫及总理卡迪米会谈，双方就反恐及经济合作等议题展开讨论。

在同萨利赫会后的新闻发布会上，马克龙表示，极端组织“伊斯兰国”仍是伊拉克的主要安全挑战，承诺法军坚持同伊拉克部队的反恐军事合作，支持伊拉克在维护国家主权方面的努力，称保障伊拉克主权对维护地区稳定至关重要。法国将协同国际社会继续帮助支持伊拉克政府经济多样化改革，愿参与伊拉克重要项目建设，特别是巴格达地铁和相关能源项目。萨利赫表示，伊拉克打击恐怖主义需要国际社会支持。伊拉克期待在地区发挥重要作用，不希望成为各方冲突的舞台。卡迪米希望各方帮助伊拉克和相关地区实现和平稳定与重建。

伊拉克政治长期受内部政治分裂和外部干预困扰，境内恐怖组织势力仍未彻底铲除，近期又连遭油价下跌和新冠肺炎疫情打击，经济低迷，安全局势不容乐观。法国电视24台认为，随着近年美国“极限施压”政策的推动，美国伊朗矛盾日益激化，深受两国影响的伊拉克在政治和安全领域的内部分歧和矛盾也逐渐加大。

据悉，法国2014年开始对伊拉克境内的“伊斯兰国”目标发起空袭。目前，法国向叙利亚和伊拉克派驻大约1000名军人，主要提供后勤、训练、重型火炮和空袭支持。法国《西部法国报》认为，伊拉克深受恐怖主义威胁，目前极端主义势力有死灰复燃的可能。法国应同国际社会一起努力，缓和地区反恐和安全局势，防范恐怖主义外溢风险，对法国和欧盟安全造成冲击。

法国《巴黎人报》认为，伊拉克是世界主要产油国，但相关基础设施建设严重不足，法国正积极寻求扩大与该地区的经济联系，相关合作有望为伊拉克战后重建提供支持。

（本报巴黎9月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 16 版）

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