“赞比亚基础设施建设日新月异，这里就是为各项工程提供建材的地方。请跟随镜头，我将为大家展示这些材料是如何生产出来的。”在中国建材赞比亚工业园日前举行的“云开放”活动上，赞比亚著名女主持人露露·伍德在工业园现场直播，向非洲民众展现这座现代化水泥厂的生产全景。

中国建材赞比亚工业园由中国建材集团旗下中材水泥有限责任公司投资建设，于2018年7月建成投产，现有多条生产熟料水泥、混凝土、骨料以及烧结砖的生产线。建成以来，工业园累计为当地贡献税收1.6亿赞比亚克瓦查（约合7000万元人民币），带动大批当地民众就业。

工业园位于赞比亚首都卢萨卡东南约30公里一处山坳中，放眼望去，蓝色的屋顶与蓝天绿树融为一体，完全没有老式水泥厂尘土漫天的景象。工业园入口处，员工卡萨姆正在为货车消毒，“戴口罩、消毒、测体温……公司为我们提供了全面的防疫措施，园区目前保持零感染。”

在石灰石粉碎厂，伍德近距离介绍了粉碎工艺：“为什么生产过程中没有烟雾和异味？”员工姆比塔解释道，工厂采用了世界先进的自动化生产工艺和防尘环保技术，集尘器将大部分粉尘收集起来，重复利用。“这不仅能有效保障员工健康，也有益于保护生态环境。”

检验车间里，质检员马提巴在用试剂测试水泥的各项指标，一丝不苟。“在这里，我所学的知识有了用武之地。”马提巴大学本科化学工程专业毕业后，在工业园找到了适合的工作。在水泥工厂的展厅，工作人员班达通过沙盘模型向伍德介绍工业园的建设过程，“3年前，这里还是一片荒地，如今一座现代化的工业园拔地而起，生产的建筑材料运往赞比亚全国各地。不少年轻人都愿意来这里工作。”

随后，伍德“带领”观众来到工业园附近的齐亚亚村。“工业园为我们修建了柏油路、学校、诊所，极大地改善了村民的生活条件。”村长约翰·达卡说。“水泥”“砖头”“沙子”……窗明几净的教室里，学生们正在学习与建材有关的词汇。“我们的新校舍是工业园帮助建设的。之前的教室低矮拥挤，连桌椅都不够。”一名女学生说，“现在的教室宽敞明亮，又来了很多新同学和我们一起上课。”

本次“云开放”活动受到很多非洲民众关注。观众芭比留言说：“不仅在赞比亚，中国企业在很多非洲国家都力所能及地帮助当地民众改善生活条件，同时为这些国家带来了实现自身发展的先进技术。”观众伯纳德留言说：“共建‘一带一路’促进非洲和中国开展全方位合作，切实帮助非洲国家实现可持续发展。”

（本报约翰内斯堡9月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 16 版）

(责编：杨光宇)