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加强金砖合作 促进经济复苏

——巴西举办“金砖国家贸易潜力”论坛

本报驻巴西记者  张远南

2020年09月04日05:58  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，巴西旗手电视台主办“金砖国家贸易潜力”论坛。巴西副总统莫朗在论坛上表示，金砖国家拥有全球超过40%的人口和约30%的土地，在经济发展特别是贸易和投资等领域具有非常大的增长潜力，“我们致力于加强务实合作，寻求互惠互利，支持为金砖国家全体人民带来利益的相关议题”。

　　新冠肺炎疫情对金砖国家经济产生不同程度影响。与会嘉宾表示，金砖国家在全球经济中具有重要地位，在共同抗疫中应深化合作，扩大彼此贸易和投资，努力恢复经济。巴西央行行长罗伯托·内托指出，金砖国家在全球经济中发挥着重要作用，共同致力于支持开放市场、自由贸易，积极推动全球经济治理体系改革，提升新兴经济体发展潜力。在他看来，应对疫情挑战，金砖国家应抓住机遇、深化改革，进一步融入全球分工。

　　金砖国家新开发银行行长、巴西经济部原副部长马科斯·特罗约表示，近年来，金砖国家在全球经济中所占比重不断增加。“新开发银行开业5年来，投资总额已超过200亿美元，包括港口、公路、铁路等基础设施建设项目。”特罗约认为，新开发银行将在金砖国家抗疫和经济复苏中发挥重要作用。

　　“今年上半年，受中国需求提振，巴西向金砖国家出口额逆势上涨，约占巴西出口总额的36.7%，这说明金砖机制对激活巴西经济的重要性。”巴西出口投资促进局主席塞尔吉奥·塞戈维亚表示。

　　圣保罗州经济总量约占巴西的1/3，该州经济发展局局长帕特里西亚·达席尔瓦认为，与中国加强在金砖框架内的合作至关重要。“去年，圣保罗州在中国上海成立投资贸易办事处，州长若昂·多利亚多次访问中国，带回了创纪录的投资，有效提振了该州经济发展。此外，我们还与中国就疫苗研发展开紧密合作。”

　　巴西国会巴中议员阵线和金砖国家议员阵线主席福斯托·皮纳托认为，目前金砖国家间的交流合作日益密切，贸易、投资额不断增长，“金砖机制有助于成员国实现经济复苏，让各方不断受益”。

　　（本报里约热内卢9月3日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月04日 16 版）
(责编：杨光宇)
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