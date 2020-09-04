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杨洁篪访问西班牙

2020年09月04日05:08  来源：人民网－人民日报
 

　　本报马德里9月3日电  （记者姜波、陈晓航）9月3日，西班牙首相桑切斯在马德里会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

　　杨洁篪表示，习近平主席2018年成功访问西班牙，同首相先生共同绘就了中西全面战略伙伴关系新蓝图。两国尊重彼此发展道路，将对方发展视作自身机遇。面对新冠肺炎疫情，两国同舟共济，携手抗击，充分证明中国和西班牙是真诚的伙伴和朋友。中方愿同西班牙一道，落实好两国领导人达成的重要共识，把两国关系发展成国家间相互尊重、交流互鉴、互利合作的典范。双方要保持高层交往，巩固政治互信，继续相互支持彼此核心利益和重大关切。要扩大双边投资贸易，深挖绿色经济、数字经济等领域合作潜力，中方愿进口更多西班牙农产品。要加强人文交流，深化文明互鉴。要推进疫苗和药物联合研发，打造人类卫生健康共同体。要共同维护多边主义，维护国际公平正义，推动完善全球治理。相信西班牙方面将继续为促进中欧关系发展发挥建设性作用。

　　桑切斯表示，西班牙在战略上高度重视发展对华关系。习近平主席成功访问西班牙推动两国关系实现重要发展。西班牙感谢中方提供的抗疫援助和支持。抗击疫情让各国命运紧密相连，也使西中关系更加稳固。西班牙愿同中方加强交往与合作，进一步拓展中国市场，也欢迎中国企业来西班牙投资。西班牙、欧盟和中国都坚定支持多边主义，要加强沟通协调。欧中合作潜力巨大，西班牙将积极参与并推动。

　　同日，杨洁篪同西班牙外交大臣冈萨雷斯举行会谈。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月04日 03 版）
(责编：杨光宇)
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