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联合国秘书长：新冠疫情正改变世界 国际社会应保持警觉

2020年09月03日15:40  来源：新华网
 

新华社联合国9月2日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯2日在“亚喀巴进程”在线会议上表示，新冠疫情改变了世界，正在成为国际和平与安全的“游戏规则改变者”，世界正进入一个动荡和不稳定的新阶段。

亚喀巴位于约旦南端，是该国唯一的沿海城市。“亚喀巴进程”倡议由约旦国王阿卜杜拉二世于2015年发起，旨在加强全球安全和军事协调与合作，在各个区域和利益攸关方之间交流信息，以全面打击恐怖主义。今年会议聚焦新冠疫情及其带来的安全挑战。

古特雷斯说，新冠疫情是一场全球性健康危机，不仅暴露了人类固有的脆弱性，也正在加剧各种不满，破坏社会凝聚力并导致冲突升级，同时还在“催化恐怖主义和暴力极端主义的扩散”。

古特雷斯警告说，“警灯正在闪烁”，国际社会对新冠疫情造成的国际和平与安全态势的改变应保持警觉。

古特雷斯还说，对年轻人要多加关心。疫情导致大批学生失学，他们正在经历全球经济衰退。在一个不确定的世界中，他们感到被冷落、被忽视，并产生幻灭感。

古特雷斯表示，他对“亚喀巴进程”充满信心，认为这一机制有助于国际社会加强反恐合作，共同应对新冠疫情造成的安全威胁。他强调，面对全球性的安全挑战，没有一个国家或组织能“独善其身”，必须加强协调与团结。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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