中俄驻美大使发表联合署名文章：铭记历史 开创未来

人民网华盛顿9月2日电（记者李志伟）中国驻美国大使崔天凯和俄罗斯驻美国大使安东诺夫9月2日在美国防务一号（Defense One）网站发表题为《铭记历史 开创未来》的联合署名文章，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年。他们在文中强调，中俄已经作出正确选择。“以史为鉴，避免历史悲剧重演、携手开辟美好未来，是对世界反法西斯战争的最好纪念。”

中国驻美国大使崔天凯和俄罗斯驻美国大使安东诺夫9月2日在美国防务一号网站发表题为《铭记历史 开创未来》的联合署名文章截图。

在文章中，崔天凯和安东诺夫指出，9月3日，中国人民庆祝抗日战争伟大胜利，俄罗斯纪念第二次世界大战结束。在第二次世界大战盟军胜利75周年之际，我们铭记两国先辈们的历史性贡献。同时，我们要祝贺我们当时的盟友美国“最伟大的一代”的代表们，感谢他们作出的自我牺牲。

文章中写道，中俄两国人民在二战中构筑起的伟大友谊，为中俄关系和两国人民世代友好提供了不竭的强劲动力。双方共同纪念二战胜利已成为传统，两国领导人多次出席对方举办的庆典和大会。今年5月8日，习近平主席同普京总统一致强调，中俄作为二战主要战胜国和联合国安理会常任理事国，肩负维护世界和平和安全、推动人类发展进步的特殊使命，将坚定维护二战胜利成果和国际公平正义；呼吁国际社会发扬世界反法西斯战争精神，携手打赢抗击新冠肺炎疫情的保卫战。

崔天凯和安东诺夫在文中指出，值此世界反法西斯战争胜利75周年的历史时刻，我们联名发表文章，是对中俄共同纪念胜利优良传统的继承，也是对两国领导人重要共识的落实。历史是一面镜子，我们铭记历史，是为了开创未来。

文章中指出，世界反法西斯战争的历史真相不容篡改，历史教训必须汲取。弱肉强食是丛林法则，不是国与国相处之道。穷兵黩武是霸道做法，只能搬起石头砸自己的脚。应摒弃零和思维，致力合作共赢，推动构建人类命运共同体。唯此，《联合国宪章》所确立“欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸”的理想方可成为现实。

文章中强调，作为世界反法西斯战争的历史成果，以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和体系必须得到维护。75年后，我们有义务维护并发展好这一为世界和平、安全与稳定作出巨大贡献的秩序和体系。各国主权和领土完整不容侵犯、内政不容干涉等国际关系基本准则应得到尊重，多边主义应得到践行。

文章中重申，齐心协力、团结互助的世界反法西斯战争精神必须弘扬。二战战胜国尤其是联合国安理会常任理事国，基于并肩战斗的共同历史记忆，面对气候变化、恐怖主义、经济衰退、公共卫生危机等全球性威胁与挑战，应深刻反思自身承担的特殊责任，大力加强互信与合作，走相互尊重、平等相处、和平发展、共同繁荣的人间正道，这在当前新冠肺炎疫情肆虐的危机时刻更具有迫切的现实意义。

崔天凯和安东诺夫强调，中俄已经作出正确选择。两国将继续坚定不移发展全面战略协作伙伴关系，致力于睦邻友好合作、促进全球稳定和安全、增进所有国家繁荣和福祉。我们相信，以史为鉴，避免历史悲剧重演、携手开辟美好未来，是对世界反法西斯战争的最好纪念。

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