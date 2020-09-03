人民网>>国际

习近平同俄罗斯总统普京就世界反法西斯战争胜利75周年互致贺电

2020年09月03日08:35  来源：新华网
 

新华社北京9月3日电 国家主席习近平3日同俄罗斯总统普京互致贺电，庆祝世界反法西斯战争胜利75周年。

习近平在贺电中指出，75年前的今天，中国人民抗日战争和苏联对日作战的胜利，宣告世界反法西斯战争取得最终胜利。在那场遍及亚洲、欧洲、非洲、大洋洲的战争中，各国军队和民众伤亡超过1亿人，付出人类历史上最惨痛的代价。中俄双方分别作为亚洲和欧洲主战场，为世界反法西斯战争胜利承受了巨大民族牺牲，作出了不可磨灭的历史贡献。两国人民并肩奋战，用鲜血凝成牢不可破的伟大友谊，为两国关系高水平发展奠定了坚实基础。

习近平强调，中俄同为联合国安理会常任理事国，对世界和平发展事业负有重要责任。我愿继续同你共同努力，以纪念世界反法西斯战争胜利75周年为契机，引领中俄两国深化全面战略协作，同国际社会一道，坚定捍卫二战胜利成果和国际公平正义，积极维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体，让子孙后代享有持久和平、普遍安全、共同繁荣的世界。

普京在贺电中表示，第二次世界大战是人类历史上最惨痛的悲剧。苏联和中国是抗击法西斯主义和军国主义的主战场，为彻底战胜侵略者付出了巨大的民族牺牲。在那场艰苦卓绝的战争中，我们两国和两国人民结下了深厚的战斗友谊。今天，这种互助精神不断得以发扬光大，促进俄中全面战略协作伙伴关系蓬勃发展。维护二战历史真相是我们的共同责任，要坚决反对任何歪曲历史、美化纳粹分子、军国主义分子及其帮凶的行径，决不容许忘却甚至诋毁解放者的功绩，决不容许否认二战结果。俄方愿继续同友好的中国一道积极努力，防止战争和冲突，维护全球稳定与安全。

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved