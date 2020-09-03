习近平同俄罗斯总统普京就世界反法西斯战争胜利75周年互致贺电

新华社北京9月3日电 国家主席习近平3日同俄罗斯总统普京互致贺电，庆祝世界反法西斯战争胜利75周年。

习近平在贺电中指出，75年前的今天，中国人民抗日战争和苏联对日作战的胜利，宣告世界反法西斯战争取得最终胜利。在那场遍及亚洲、欧洲、非洲、大洋洲的战争中，各国军队和民众伤亡超过1亿人，付出人类历史上最惨痛的代价。中俄双方分别作为亚洲和欧洲主战场，为世界反法西斯战争胜利承受了巨大民族牺牲，作出了不可磨灭的历史贡献。两国人民并肩奋战，用鲜血凝成牢不可破的伟大友谊，为两国关系高水平发展奠定了坚实基础。

习近平强调，中俄同为联合国安理会常任理事国，对世界和平发展事业负有重要责任。我愿继续同你共同努力，以纪念世界反法西斯战争胜利75周年为契机，引领中俄两国深化全面战略协作，同国际社会一道，坚定捍卫二战胜利成果和国际公平正义，积极维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体，让子孙后代享有持久和平、普遍安全、共同繁荣的世界。

普京在贺电中表示，第二次世界大战是人类历史上最惨痛的悲剧。苏联和中国是抗击法西斯主义和军国主义的主战场，为彻底战胜侵略者付出了巨大的民族牺牲。在那场艰苦卓绝的战争中，我们两国和两国人民结下了深厚的战斗友谊。今天，这种互助精神不断得以发扬光大，促进俄中全面战略协作伙伴关系蓬勃发展。维护二战历史真相是我们的共同责任，要坚决反对任何歪曲历史、美化纳粹分子、军国主义分子及其帮凶的行径，决不容许忘却甚至诋毁解放者的功绩，决不容许否认二战结果。俄方愿继续同友好的中国一道积极努力，防止战争和冲突，维护全球稳定与安全。

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