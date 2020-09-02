外交部：澳大利亚一些人似乎被传染上了对华恐惧和臆想“偏执症”

新华社北京9月1日电（记者马卓言）外交部发言人华春莹1日表示，作为美国的亲密盟友，澳大利亚一些人似乎被传染上了对华恐惧和臆想“偏执症”，中方希望澳大利亚能够奉行建设性的、而不是破坏性的对华政策。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，澳大利亚政府将调查外国对澳大利亚大学的干预，以及中国如何招募学者参加“千人计划”。中方对此有何评论？

“有关报道需要核实。”华春莹说，中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上发展同其他国家的关系。干涉他国内政从来不是中国外交的“基因”。“作为美国的亲密盟友，澳大利亚一些人、一些势力近一段时期以来似乎被传染上了对华恐惧和臆想‘偏执症’，给中澳之间正常的学术交流与人员往来扣上莫须有的罪名。”

“如果澳方真想对外国干预做一些认真严肃的调查，我想，线索还是很多的。”华春莹说，近日媒体多次披露澳国内一些反华调门很高的机构和个人一直在接受美国政府资助，其中就包括澳大利亚战略政策研究所。据澳方人士披露，这个机构长期接受来自美国政府和军火商的经费支持。此外，据澳大利亚广播公司报道，澳大利亚政府为发展澳中两国关系而成立的外事机构——“澳中关系国家基金会”居然有两人受美国国务院资助。“这一事实非常能说明问题，也非常令人深思。”

华春莹说，在过去20年里，中澳双边贸易额从不到100亿澳元增长到去年的2350亿澳元，已有超过12000家澳大利亚企业在华设立了分支机构。中国赴澳大利亚留学生去年达到近23万人。另外，每年赴澳大利亚旅游的中国游客达140多万。中国连续11年成为澳大利亚最大的贸易伙伴，现在已经是澳大利亚最大的国际学生和游客的来源。更加具有长远意义的是，中澳两国大学合作论文的数量、以及前1%论文的引用率名列前茅，中国是澳大利亚最重要的科学研究合作伙伴。“这也是事实，应该发人深省。”

“澳大利亚有一句谚语，‘盯着太阳就不会被阴影困扰’，我想现在也到了这样一个时刻。”华春莹说，“我们希望澳大利亚政府、政治家，以及更多理性客观的人士都能迎着太阳，盯着中澳关系光明的未来，而不要盯着乌云，被阴影所困扰。希望澳大利亚能够奉行建设性的、而不是破坏性的对华政策。”

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