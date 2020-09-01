世贸组织总干事阿泽维多正式离任

新华社日内瓦8月31日电（记者凌馨）世界贸易组织总干事阿泽维多8月31日正式离任。他表示将继续支持多边贸易体制。

阿泽维多当天在社交媒体上表示，担任世贸组织总干事是自己“莫大的荣幸”。多边贸易体制是全球和平与繁荣的基本支柱，在今后工作中他仍将继续支持多边贸易体制。

阿泽维多强调，基于规则的贸易体系有助于在国际经济关系中建立秩序和提高可预测性，有助于推动投资、经济增长和创造就业。“所有这些比以往任何时候都更加重要。”

阿泽维多指出，世贸组织的改革进程必须继续下去，要让这一体系持续回应国际社会的需要。他同时表示，国际合作并非易事，但对于当前这个“彼此关联”的世界来说是必要的。

世贸组织当天在社交媒体上向阿泽维多道别，并感谢他过去7年作为秘书处负责人以及代表该组织所做的工作。

今年5月14日，阿泽维多意外宣布将于8月31日正式离任，提前一年结束任期。世贸组织6月8日启动对其继任者的遴选工作。目前，得到提名的八名候选人分别来自墨西哥、尼日利亚、埃及、摩尔多瓦、韩国、肯尼亚、英国和沙特阿拉伯。

阿泽维多出生于1957年，来自巴西，2013年9月开始担任世贸组织总干事，并于2017年成功连任，任期至2021年8月31日。

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