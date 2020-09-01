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利比亚和平进程困难重重

本报驻埃及记者  周  輖

2020年09月01日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　联合国利比亚支助特派团8月29日发表声明，称利比亚局势近日发生“急剧变化”，利比亚亟须全面重返政治进程。当天，民族团结政府总理萨拉杰任命了新的国防部长和军队领导人。此前一天，内政部长巴沙贾遭停职。有分析指出，这些动向表明利比亚国内两大对峙势力——民族团结政府和国民代表大会的纷争重新加剧。

　　去年4月以来，同国民代表大会结盟的“国民军”对利比亚首都的黎波里发起军事行动，与民族团结政府争夺控制权，曾一度占据优势攻至的黎波里南郊。今年6月以来，民族团结政府军队不断收复失地，“国民军”撤退至中部城市苏尔特。交战双方在苏尔特一带对峙。

　　在局面僵持的背景下，萨拉杰和国民代表大会主席伊萨日前先后发表声明，宣布实施全面停火，同时呼吁结束对原油生产和出口的封锁，并于明年3月举行总统和议会选举。这是今年以来利比亚东西双方主要政治力量首次主动表达停火意愿，受到国际社会的欢迎。

　　埃及《金字塔报》网站称，利比亚对峙双方之间的信任基础仍然不够牢靠，各自的诉求也存在分歧，加之众多外部势力的干预与影响，停火成果如何有待观察。

　　事实证明，双方停火共识的基础并不牢固，冲突各方内部存在不同声音。“国民军”领导人哈夫塔尔并未对停火倡议作出直接回应，而民族团结政府与“国民军”之间仍然冲突不断。“国民军”发言人称，萨拉杰的声明只是“媒体宣传”，民族团结政府的军队和装备仍在向苏尔特集结，如果想要停火，应该撤回这些军队。民族团结政府的咨询机构最高国家委员会则发表声明拒绝与“国民军”对话，并强调应由民族团结政府控制利比亚全境。

　　停火声明发布后，破坏停火的传言不时传出。民族团结政府军方发言人日前指控“国民军”在苏尔特市西部向民族团结政府军发射了12枚火箭弹。“国民军”方面则对袭击指控予以否认。

　　分析人士认为，尽管民族团结政府和国民代表大会达成了停火共识，但双方迄今未展开正式谈判，实现停火仍存在不稳定因素，利比亚和平进程面临多重困难。

　　（本报开罗8月31日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月01日 17 版）
(责编：杨光宇)
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