携手促进地区经济恢复增长

在近日以视频方式举行的东盟经济部长及东亚合作经贸部长系列会议上，与会者就中国与东盟及区域国家抗击疫情和经贸合作、稳定提升地区和全球供应链产业链、推动区域经济一体化、维护多边贸易体制等地区和国际经贸问题深入交换意见。

系列会议由东盟轮值主席国越南主持。会上，各国同意继续加强合作，共同应对疫情，确保医疗物资、食品等必需品的供应，保持地区宏观经济政策稳定。越南工贸部部长陈俊英表示，“与会各国部长认为，今年年初，特别是疫情在全球蔓延时期，中国对东盟、东亚乃至世界经济的发展起到了推动作用”。他说，面对疫情对经济造成的影响，各国要在供应链等方面采取必要措施，进一步增强经济韧性，提高应对新挑战的能力。

受疫情影响，今年第二季度新加坡国内生产总值同比下降12.6%，菲律宾同比下滑16.5%，马来西亚同比萎缩17.1%。随着一些东盟国家控制住疫情，相关国家国内生产经营活动逐步恢复，经济增长由负转正。第二季度越南经济同比增长0.36%，带动上半年经济整体增长1.81%，老挝全年也有望实现3.3%—3.6%的增长。

当前，受贸易保护主义抬头和反全球化情绪的冲击，以世贸组织为核心的多边贸易体制遭遇前所未有的挑战，世界经济面临的风险和不确定性上升，这也成为本次系列会议上的普遍关切。各方表示，支持世贸组织进行必要改革，共同努力实现开放、透明、非歧视性、稳定和互利共赢的贸易投资环境。同时，共同推动实施有关合作倡议，维护供应链和市场稳定，促进各国经济复苏。

在地区经济受疫情冲击的背景下，尽快签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的重要性更加凸显。在系列会议上，各方一致表示，RCEP将对推动经济复苏、维持区域和全球经济发展稳定发挥重要作用。与会部长们重申力争在今年年底签署该协定的决心。

越南社科院中国研究所原副所长冯氏惠在接受本报记者采访时表示，如果能在今年年底如期签署RCEP，将传递出本地区支持多边贸易体制、推进区域经济一体化的积极信号。

今年是中国—东盟自贸区全面建成10周年。在第十九次中国—东盟（10+1）经贸部长会议上，双方就中国—东盟自贸区升级议定书未来工作计划达成一致，并确认“原产地规则执行能力建设”等合作项目立项。

与会人士对中国—东盟贸易投资在疫情防控期间呈现逆势增长表示欢迎，认为这体现了双边经贸合作的韧性与潜力。东盟统计数据显示，中国自2009年起一直保持东盟第一大贸易伙伴地位。中方数据显示，东盟在今年上半年首次成为中国最大贸易伙伴。

作为东盟重要伙伴，中国通过10+1、10+3、共建“一带一路”、澜湄合作、亚投行等合作机制，不断加强与东盟在基础设施、金融、科技等领域的务实合作。今年7月，越南兴旺银行获得了亚投行批准的1亿美元贷款，用于向受疫情影响的中小企业提供资金支持，成为越南首个从亚投行融资的项目。

分析认为，当前，东盟与中国都面临进一步克服疫情影响、拉动经济增长的双重任务。双方加强在双边及多边机制内的务实互利合作，不仅有利于本地区经济恢复，维护区域产业链供应链稳定，还将为世界经济复苏注入信心和动力。

（本报河内8月31日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 17 版）

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