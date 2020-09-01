多国积极推动复学复课（国际视点）

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疫情的持续蔓延让很多国家在决定开学复课时面临艰难选择。一些国家出台举措，积极为复课制定防疫安排，或着力解决因无法复课而带来的种种问题，努力在做好疫情防控的同时保障教育的公平性和可持续性。

联合国近日发布的《教育与新冠肺炎疫情政策简报》显示，新冠肺炎疫情对教育系统造成了严重冲击，影响了全球近16亿学生。该报告建议，一旦全国或区域性的疫情得到有效控制，各国政府应着手安全地重新开放学校。

部分国家学校陆续复课

每年的8、9月份通常是世界各国传统的开学季。在疫情已经得到一定控制的国家和地区，复学复课正稳步推进。多国政府、学校不断探索和强化防疫措施，为重回校园的学生做好保障。

法国国民教育部宣布，新学期将于9月1日如期开始，并细化了一系列防疫要求。针对各高校，在不影响容纳能力的前提下，学生在教室或密闭空间中需保持1米间距，同时“强烈建议”学生佩戴口罩。针对中小学，在无法保证1米安全距离的情况下，无论是室内还是室外，教师及11岁以上的学生都必须佩戴口罩。此外，由于疫情出现反弹迹象，法国全国统一教师工会联盟将根据疫情形势向政府提出推迟开学的建议。

德国数以百万计的学生于近期返校，包括首都柏林在内的三个联邦州的中小学已经于8月10日复课。按照政府防疫要求，学生和教师需在教学楼走廊内戴口罩，教室在每节课后开窗通风。丹麦也于8月10日复课，学生被分成不同小组，每个小组需在教室内保持2米的距离，并且所有学生每隔90分钟需洗一次手。

在韩国，各级学校已经于暑假前陆续复课。8月18日起，假期结束，各级学校陆续开学。根据韩国教育部出台的防疫规定，学生在校期间必须佩戴口罩并接受发热检测，尽量减少集体活动。鉴于近期首尔、京畿道等首都圈地区疫情恶化并向全国各地迅速扩散，韩国教育部8月25日宣布，首都圈幼儿园和中小学从8月26日至9月11日暂停原本线上线下相结合的教育模式，全面转换为远程授课，高三年级除外。

非洲部分国家也加快了复课进程。加纳各学校从6月中旬开始复课，政府向学生们免费发放口罩，为减低感染风险，学校还禁止探视、集会等活动。南非和刚果（金）等国采取分阶段复课的策略。在南非，为保障学生更好准备年终的升学考试，中小学毕业年级已经分别于8月3日和11日复课，其他所有年级学生已于8月24日重返校园。政府要求，学校必须严格遵守健康卫生及安全社交距离的要求，同时需继续按照国家营养计划为学生提供餐食。刚果（金）允许中小学毕业班于8月3日起复课，大学毕业班于8月10日起复课，人数较少的课程也可考虑复课。

努力应对各种教育挑战

一些国家和地区疫情防控形势严峻，仍无力开放学校。由于长期无法复学，“网课”模式下的“数字鸿沟”扩大、青少年身心健康等相关问题逐渐显现。多国在防控疫情的同时不断探索这些问题的解决方案。联合国等国际组织也对这方面问题给予高度关注。

联合国教科文组织发起成立了一个全球教育联盟，帮助各国推广应用最佳远程学习方案。

波兰数字化部近日宣布与一家网络运营商合作，为全国教师提供免费快速网络。同时，波兰政府还在其门户网站免费提供中小学生远程课程所需的大量教材，并更新教材内容。

肯尼亚最大电信供应商Safaricom近日宣布，将中小学线上教育内容的免费使用期限延长至9月8日。在家学习的学生及家长可以通过发送短信的方式订阅课程，每天能获取100兆的免费学习资料。据统计，从今年4月份以来，肯尼亚已经有超过180万人次访问了这一学习平台。

在非洲、拉美的一些极度贫困地区，长期无法复课对当地儿童、青少年的身心健康构成威胁，已经引起各国和多个国际组织的高度重视。

联合国儿童基金会（儿基会）和世界粮食计划署警告称，因学校停课而无法享用校餐，3.7亿儿童或罹患严重营养不良和其他疾病，并宣布正在募集6亿美元资金来支持这项工作。在南非，政府规定，学生及家长在停课期间仍然可以从学校领取食物。

儿基会和国际劳工组织还发布联合报告指出，疫情或导致贫困增加，使数以百万计儿童面临被迫沦为童工的风险。报告提出了一系列应对措施，包括更全面的社会保障，促进成人体面劳动，免除儿童学费，以及为劳动监察和执法提供更多资源等。

加快探索教育改革创新

面对疫情防控措施常态化的形势，多国努力在防疫与教育保障间寻求平衡，整个行业也在积极探索推动教育改革和创新。

联合国秘书长古特雷斯日前表示，“新冠肺炎疫情给一代人的教育方式带来严峻挑战”，但“摆在我们面前的也是一代人难得的机遇，可借机对教育进行重新改革”。他强调，“现在是重新改造教育，加速积极变革，确保教育体系更加灵活、公平和包容的时候了”，他提议各国应投资于相关基础设施建设，确保对教师和社区的持续支持等。

此前，联合国教科文组织也建议，各国借此机会更新和重塑教育，并呼吁加强全球团结，缩短全球教育鸿沟。

面对疫情，多国数字化教育建设进程和速度加快，虚拟现实、人工智能、区块链等新技术为教育形式蓬勃发展提供契机。

东京女子医科大学将虚拟现实技术运用在了临床教学上。受疫情影响，一些医学生无法像往常一样进入手术室观摩学习，而虚拟现实技术则可以帮助这些学生获得身临其境的浸入式学习体验，补上职业技能培训的关键一环。

在意大利，部分大学使用Flexa平台向学生提供电子课程教材，该平台具有区块链技术支持，使得学生能够深度挖掘电子课程教材的相关链接，便于多学科信息的相互融合。

荷兰中小学线上教育系统大规模使用了自适应学习技术（智能化学习，又称AI+教育），该技术利用算法对学生学习进度进行追踪，使数字学习材料适应学生需要，增强了学生学习的自主性。教师可通过系统中的通信模块为学生提供额外指导和反馈，缓解了长期线上上课不能互动的负面影响。

法国巴黎第八大学地缘政治研究院主任弗里德里克·杜泽指出，疫情导致教育模式发生了改变，今后将有更多新技术广泛应用于教育领域，在线教学形式也将不断丰富。

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 17 版）

(责编：杨光宇)