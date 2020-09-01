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“多姿多彩的中国令人向往”

本报驻越南记者  刘  刚

2020年09月01日05:14  来源：人民网－人民日报
 

　　壶口瀑布气势雄浑，西岳华山直耸云间，纳木错湖圣洁无瑕，巴音布鲁克草原壮美亮丽……立体的中国图景渐次展开。河内中国文化中心近期在新媒体平台，通过精彩的图片和视频，让越南民众不出国门就能“云”游中国。

　　鉴于山水相连的地理优势，河内中国文化中心与广西壮族自治区文化和旅游厅合作，推出中越文版《广西，等你闻“风”而至》视频；与广西自然博物馆合作，推出中越文原创《心仪广西——广西自然和文化遗产展》，越南网友通过丰富的图片可以一览广西特色自然和旅游资源。

　　此外，为便于当地民众无障碍“游览”美丽中国，河内中国文化中心还整理编辑了中国目前已有的55项世界文化和自然遗产的材料，并用中越文双语展示。河内汉语教学中心教师裴青芳对记者说：“看着一帧帧精美画面，无论是繁华都市，还是宁静山川，多姿多彩的中国令人向往。”越南贸易公司职员阮秋怀看完《美丽中国——超乎想象的中国》短视频，对记者表示：“疫情过后，真想去中国看看一望无际的内蒙古大草原。”北京烤鸭、广东早茶，各地美食，色香味俱全；川剧变脸、华阴老腔，传统艺术，让人惊叹。越南网友纷纷在平台上点赞留言，表达想去中国旅游的心愿。

　　河内中国文化中心主任陈运发表示，该中心将不断丰富新媒体平台内容，向越南民众介绍中国文化和旅游信息，进一步增进两国民众的相互了解和友谊。

　　（本报河内8月31日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月01日 03 版）
(责编：杨光宇)
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