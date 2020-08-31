王毅在法国国际关系研究院的演讲（全文）

人民网巴黎8月31日电 国务委员兼外交部长王毅8月31日在法国国际关系研究院发表演讲，演讲全文如下：

团结合作，开放包容

共同维护人类和平发展的进步潮流

——在法国国际关系研究院的演讲

（2020年8月30日，法国巴黎）

中华人民共和国国务委员兼外交部部长 王毅

尊敬的德蒙布里亚尔院长，

各位来宾，各位朋友：

很高兴再次到访欧洲。过去半年多来，一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷了全球。疫情是一面镜子，照射出复杂的世界图景，既有像中欧这样同舟共济、携手合作的暖流，也有甩锅推责、单边霸凌的逆流。比新冠病毒更可怕的是制造仇恨与对抗的“政治病毒”。将疫情政治化、标签化，甚至将特定国家污名化，不仅解决不了自身的问题，反而严重侵蚀着国际社会的团结合作。

和欧洲一样，中国是世界上最古老也是最受尊重的文明之一。习近平主席说过，实现中华民族伟大复兴，是中华民族近代以来最伟大的梦想。只有创造过辉煌的民族，才懂得复兴的意义；只有经历过苦难的人民，才对复兴有如此深切的渴望。中国的复兴，是为了实现国家富强、民族振兴、人民幸福，是让中华文明重归人类发展进步的潮头，开启中国与世界开放交融的新纪元。一些人称中国的复兴是为了改变甚至征服世界，这是对中国历史、中华文明的无知。

在中华民族的血液里，从来没有侵略的基因。历史上，中国在相当长时期曾是世界上最强大的国家之一，但并没有谋求对外扩张、称霸世界。在中华文明的词典中，历来崇尚“以和为贵”“和而不同”，致力于“亲仁善邻”“协和万邦”。对和平和谐的追求，根植于中国人的精神世界，也是我们如今大力倡导人类命运共同体的文化渊源。

中华文明是世界上罕见的连续不断的超大型文明，今天的中国对于传统文明进行了创造性转化、创新性发展。在中国共产党的带领下，中国人民艰难探索、砥砺前行，找到了一条复兴发展的成功道路，这就是中国特色社会主义道路。

在这条道路上，中国实现了跨越式发展，综合国力不断提升。从一穷二白发展成为全球第二大经济体；从物资短缺发展到唯一拥有全部工业门类的制造业大国；从一个屡受侵略的半殖民地国家，发展成为拥有安理会常任理事国席位的世界大国。

在这条道路上，人民实现了真正当家作主，生活水平不断改善。过去70年来，中国有超过8.5亿人口摆脱了贫困，人均寿命从35岁提高到77岁，实现了近14亿人从贫困到温饱再到小康的历史性跨越。去年美国波士顿咨询公司发布的全球民生福祉报告显示，过去10年中，中国排名上升25位，在受调查的152个国家中进步最快。今年，中国人民将在中国共产党的带领下，全面建成小康社会，决战脱贫攻坚。这意味着在中国历史上第一次彻底摆脱绝对贫困，提前10年实现2030年可持续发展议程的减贫目标。

各位朋友，

中国的发展是中国人民用勤劳、智慧和勇气干出来的，也得益于和平友善的国际环境，得益于互利共赢的国际合作。同时，中国的发展不仅造福于中国人民，也惠及了全世界。

中国始终是世界和平的建设者，为国际格局演进不断注入正面能量。新中国成立之初，就确立了独立自主的和平外交政策，并把维护世界和平写进了第一部宪法，是世界上第一个做出这一庄严承诺的国家。70多年来，中国从未主动挑起过战争和冲突，从未侵占过别国一寸土地。现在中国已成为联合国会费和维和摊款第二大出资国，是安理会常任理事国中派出维和士兵最多的国家，参与了所有重大国际和地区热点问题的解决。

中国始终是国际秩序的捍卫者，为全球治理体系不断增添稳定因素。中国已加入了几乎所有普遍性政府间国际组织和500多项国际公约，积极参与全球治理体系改革和建设，坚决维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以世贸组织为代表的多边贸易体制。

中国始终是全球化的推动者，为构建开放型世界不断作出重要贡献。中国已成为世界上开放程度最高的国家之一。截至2019年，中国总体关税水平已降至7.5%以下，低于世界绝大多数国家。中国市场准入不断扩大，已连续两年成为营商环境改善幅度最大的经济体之一。中国是全球130多个国家和地区的最大贸易伙伴，是国际各大跨国企业最重要的市场之一。

7年前，习近平主席着眼全球化发展新形势，提出了“一带一路”国际合作倡议。7年来，中国已经同138个国家签署了共建“一带一路”合作文件，与合作伙伴国家的货物贸易总额累计超过了7.8万亿美元，直接投资超过了1100亿美元，有力促进了各国民众就业和社会经济发展。今年上半年，中国对共建“一带一路”国家的投资同比增长19.4%，中欧班列运行5122列，同比增长36%，成为承载希望的“钢铁驼队”，为保障疫情下中欧及“一带一路”合作伙伴物流畅通和物资供应稳定发挥了重要作用。

中国始终是世界发展的贡献者，为全球经济增长不断提供强劲动力。改革开放以来，中国是世界上发展速度最快的国家之一，连续10多年对世界经济增长贡献率超过30%，中国的减贫事业对全球减贫贡献率超过70%。无论是在1997年爆发的亚洲金融危机还是2008年爆发的国际金融危机中，中国稳健的政策、坚实的经济基础，都在地区和世界经济复苏发展中起到重要拉动作用。

面对全球疫情，过去半年来，我们发起了新中国历史上规模最大的全球紧急人道行动。我们响应各国需求，向150多个国家和国际组织提供紧急医疗物资援助，为180多个国家举办卫生专家专题视频会议，向31个有紧急需求的国家派遣了33支医疗专家组。

这些鲜活的数据、真实的事例，无不说明了一个道理，那就是：中国人民选择的发展道路，顺应了14亿中国人民的愿望，顺应了和平发展的时代潮流，不仅有益于中国，同样有益于世界。既然这条道路是正确的，我们当然要继续坚定不移地走下去。

各位朋友，

新冠肺炎疫情给中国经济带来了严重冲击，但实践证明，中国在疫情的冲击下屹立不倒，展现出强劲的复苏势头，显示出强大的韧性和潜力。第二季度的中国经济已经止跌回升，增长3.2%，成为世界上第一个恢复增长的国家。据国际货币基金组织预测，中国将成为2020年少数几个保持正增长的国家之一。最近调查显示，99.1%的外企表示将继续在华投资经营，89%的欧盟企业不会考虑把产业链撤出中国，中国仍是大部分欧洲企业的前三大投资目的地之一。这些都是世界给中国发展所投下的“信任票”。

面临不断变化的国际环境，中国提出要充分发挥超大规模市场优势和内需潜力，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。我们将进一步扩大内需，扩大对外开放，同世界更多分享中国的发展红利，以自身复苏带动世界共同复苏，以自身发展带动世界共同发展。

中国将继续坚持和平发展。中国不是当年的苏联，更不愿也不可能去做第二个美国，无论发展到什么程度，我们都永远不会称霸，永远不搞扩张。我们将坚持走“对话而不对抗、结伴而不结盟”的国与国交往新路，构建更加广泛的全球伙伴关系，不断扩大我们的“朋友圈”。

中国将继续坚持开放发展。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。我们将以更低的关税水平、更短的负面清单、更便利的市场准入、更透明的市场规则、更有吸引力的营商环境，打造更高水平的开放型经济，形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局，为全世界创造更多机遇。

中国将继续坚持合作发展。中国的发展得益于与世界各国的友好合作。我们将继续积极推进大国协调合作，加强同周边国家睦邻友好关系，增进与发展中国家团结合作，以合作促安全、以合作谋发展、以合作迎挑战。

中国将继续坚持共赢发展。我们一贯反对零和博弈和赢者通吃，决不会通过掠夺别国资源、牺牲别国利益来实现自己的发展。我们始终秉持共商共建共享的全球治理观，始终奉行互利共赢的开放战略，与各国一道不断做大合作的蛋糕，实现共同发展的愿景。

中国将继续坚持包容发展。我们尊重各国人民自主选择发展道路的权利，不会输出制度与模式，更不愿搞意识形态对抗，将继续以实际行动维护世界文明的多样性，推动发展模式的交流互鉴。

各位朋友，

世界正处于百年未有之大变局，突如其来的疫情无疑使变局加速演进。在百年变局与世纪灾疫面前，人类再次面临进步还是倒退、团结还是分裂、开放还是封闭的关键抉择。

纵观近代史，人类文明进程曾多次被极端势力打断。最近，世界上又有一股势力蠢蠢欲动，企图为世界拉下新的“铁幕”，竖起新的“柏林墙”，制造一场新的“冷战”。当前的中美关系面临建交以来最严峻局面，根源在于美国一些极端势力处心积虑地要把中国渲染成主要对手，不择手段地遏制中国的发展进程。他们还蓄意在国际上挑动意识形态对立，公开胁迫别国选边站队，试图将中美关系拖进冲突对抗的陷阱，将各国绑上大国竞争的战车，将好端端一个世界推向动荡与分裂。

时代大潮滚滚向前，任何倒行逆施都不得人心，也不可能长久。站在人类社会发展的重要十字路口，中欧理应本着对人类前途命运负责任的态度，从中欧人民的根本利益出发，共同抵制煽动仇恨和对抗的逆流，坚定站在历史的正确一边，为复杂多变的世界提供更多的稳定性。

首先，我们要坚决维护和平发展，共同反对分裂世界。作为负责任大国，中方坚决反对任何“新冷战”的图谋，绝不允许任何势力剥夺中国人民以及各国人民追求发展、实现美好生活的权利。我们愿与欧洲共同发出时代的强音：坚持团结，反对分裂；坚持进步，反对倒退；坚持和平发展，反对冲突对抗。

第二，我们要坚定捍卫多边主义，共同反对单边霸凌。无论国际形势如何变化，中国都将坚定站在多边主义一边，倡导和践行共商共建共享的全球治理观。中国视欧盟为世界多极化进程中的重要力量，愿与欧方共同维护多边体系的有效性和权威性，捍卫公平正义和国际秩序。

第三，我们要继续拓展互利合作，共同反对隔绝脱钩。今天的中国与世界早已水乳交融，寻求与中国脱钩，就是与发展的机遇脱钩，就是与最具活力的大市场脱钩。中欧作为世界两大主要经济体，应坚守自由贸易，共同维护全球产业链供应链稳定，为推动疫后全球发展繁荣发挥关键作用。

第四，我们要携手应对全球挑战，共同反对以邻为壑。人类面临的风险从未像今天这样频繁而莫测。气候变化、网络安全、恐怖主义、跨国犯罪等非传统安全挑战给世界带来现实威胁，类似疫情危机的全球性挑战未来仍会发生。中欧应成为推动全球治理的典范，共同强化联合国在国际事务中的协调作用，共同反对本国优先、损人利己的行为，携手构建人类命运共同体。

各位朋友，

今年是中国同欧盟建交45周年。45年来，中欧关系发展带给我们的重要启示是，中欧没有根本利害冲突，合作远大于竞争，共识远大于分歧。中欧双方社会制度虽然不同，但不是制度性对手，而应是全方位战略伙伴。45年来，中欧关系发展带给我们的重要经验是，双方完全可以通过平等对话增进信任，通过互利合作实现共赢，通过建设性沟通妥处分歧，通过加强协调共同应对全球性挑战。

习近平主席指出，中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。在抗击疫情和共谋疫后复苏的关键时刻，中欧应进一步加强团结合作，按下各领域对话合作的“重启键”，充分发挥“双引擎”作用，为国际社会团结合作注入强大推动力，努力从四个方面建设伙伴关系。

一是构建抗疫伙伴关系，推动疫后经济复苏合作。当前没有什么比控制疫情、挽救生命更重要。中欧应加强疫苗、药物、检测试剂研发和生产合作，共同支持世界卫生组织、“全球疫苗免疫联盟”等国际机构发挥积极作用。

二是强化投资伙伴关系，实现互利共赢。中欧应相向而行，尽早就中欧投资协定谈判难点问题找到解决方案，今年内达成一项全面、平衡、高水平的投资协定。在此基础上，双方有必要尽快开展自贸协定联合可行性研究，启动自贸进程。双方还应加强宏观经济政策协调，尽早达成《中欧合作2025战略规划》，为双方全方位对话合作提供制度性框架。

三是打造绿色和数字伙伴关系，拓展中欧合作新的增长点。我们应深化环境技术、循环经济、清洁能源、可持续金融等领域合作，打造中欧绿色伙伴；应加强在信息通信技术、人工智能、电子商务、大数据、云计算等领域合作，打造中欧数字伙伴，为全球数字领域标准规则作出贡献。

四是深化多边合作伙伴关系，加强中欧国际事务合作。我们应进一步加强应对气候变化、生物多样性、可持续发展等对话合作，携手克服各种全球性挑战。我们还应共同维护伊核协议，推动政治解决国际和地区热点问题，加强对非三方合作，为建立一个更可持续、更加安全的世界作出更大贡献。

(责编：徐祥丽、杨牧)