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多国政党政要反对攻击抹黑中国的行径

2020年08月31日14:55  来源：新华网
 

新华社北京8月31日电 近日，世界多国政党政要和知名人士致电致函中共中央对外联络部，坚决反对美国部分政客诋毁抹黑中国形象，粗暴干涉中国内政，严重破坏中美关系，希望各方加强沟通与合作，共同维护世界和平、稳定与发展。

南非共产党第一副总书记马派拉表示，美国政府近期不断在南海、涉港、涉藏和台湾等问题上对华进行挑衅攻击，南非共产党及世界所有爱好和平的人民对此强烈反对。我们相信，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国特色社会主义事业将继续阔步前进。

纳米比亚人组党总书记沙宁瓦表示，美国最近针对中国的一系列举动充分暴露出其霸权主义本质。中国有句古语，得道者多助、失道者寡助，美国的反华图谋不得人心，不会得逞。

塞拉利昂人民党总书记科罗马表示，反对有关国家借疫情等问题抹黑攻击中国。塞方在涉及中国核心利益问题上支持中方的立场不会动摇，愿与中方保持沟通协调，携手加强国际抗疫合作，推动全球经济复苏。

阿根廷正义党国际关系书记、参议院外委会主席塔亚纳表示，坚决反对霸权主义和单边主义，反对将疫情政治化、借疫情干涉他国内政。正义党同中国共产党在维护世界和平等方面存在广泛共识，将积极促进两党两国关系发展，共同推动建立更加公正合理的国际秩序。

伊朗伊斯兰联合党表示，美国一些政客对中方的攻击毫无事实基础，此举显然是意在转移美国民众对政府的不满和压力。中国多次向国际社会明确阐述自身立场并用实际行动表明，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。美国政客的反华言论，将使中国人民同世界人民更加团结，并开展更多合作。

土耳其正义与发展党副主席耶尔马兹表示，新冠肺炎疫情给全球带来严峻挑战，需要国际社会共同寻找解决方案。土方赞赏中国为实现全球稳定繁荣而作出的努力，密切关注当前中美关系发展，希望中美双方通过和平、建设性对话方式协商解决有关分歧。

俄罗斯联邦共产党中央委员会主席久加诺夫表示，新冠肺炎疫情加剧了世界上许多国家的经济社会问题。美国当局正故伎重施，试图以侵略性外交政策解决自身面临的问题。美国采取种种措施打压中国，但这种企图接连遭遇失败。

捷克和摩拉维亚共产党主席、众议院第一副议长菲利普表示，强烈反对美国对中国的政治攻击以及破坏地区和平与稳定的行径。当前新冠肺炎疫情不断蔓延，给人类生命安全和全球经济发展带来巨大威胁，各国应共同维护和平与安全，维护国际贸易规则，尊重国际法权威，建立平等互利的国际关系。

塞尔维亚贝尔格莱德国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心负责人拉杰瓦茨表示，美国意图封杀微信和抖音国际版，以所谓“危害国家安全”为幌子，将一己政治私利凌驾于市场原则之上，这种损人不利己的行为最终会让美国咽下自酿的苦酒。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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