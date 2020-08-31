人民网>>国际

应对疫情反弹 全球多国防疫措施由松转紧

2020年08月31日08:52  来源：新华网
 

新华社北京8月30日电 综述：应对疫情反弹 全球多国防疫措施由松转紧

新华社记者

新冠疫情在全球蔓延已逾半年。面对经济和民生压力，多国曾纷纷从4、5月开始逐步放宽防疫限制措施、推动复工复产。然而8月以来，由于一些国家过早地放松管控措施，民众“抗疫疲劳”导致不能严格遵守防疫措施等原因，多国疫情出现反弹。为了防止疫情进一步扩散，多国再次收紧防疫措施。

欧洲几个主要国家的疫情近期出现不同程度反弹。法国新冠确诊病例数近来增势迅猛，疫情各种统计指标全面回弹。法国政府网站28日公布的数据显示，法国累计确诊病例已超26.7万例，过去24小时新增7379例，再次刷新自5月11日逐步解封以来单日新增确诊病例数纪录。

面对疫情反扑，法国政府再度收紧防疫措施，包括扩大强制佩戴口罩的范围、强化学校开学应对预案、鼓励远程办公和提高全国病毒检测能力等，尽一切努力避免实施完全封禁措施。

意大利先前是欧洲疫情最严重的国家之一，过去两个月疫情逐步缓解。但近来疫情反弹，意大利单日新增确诊病例在21日上升至947例，达到5月16日以来的最高水平。

意大利17日起暂时关闭全国所有面向公众的跳舞场所，包括迪斯科舞厅、舞蹈俱乐部以及供民众跳舞的海滩等，这一措施将实施至9月7日。意政府16日还通过一项命令，规定每天下午18时至次日早晨6时，公众在所有存在聚集性风险的城市广场及海滩等场所均须佩戴口罩，各大区政府可以采取更加严厉的措施。

针对西班牙多地疫情近来出现反弹，西班牙卫生部14日与各自治区政府进行协商后，就新的防疫政策达成一致，制定了包括暂时关闭夜生活场所等11项措施。此后，由于病例数增长过快，多个自治区无法对新冠病例展开有效追踪。西班牙首相佩德罗·桑切斯25日宣布，政府将派遣2000名受过相关训练的军人协助各大自治区进行病例追踪。他还表示，派去执行这一任务的军人数量未来可能会增加。

桑切斯说，眼下西班牙的疫情曲线“令人担忧”。他表示，由于目前西班牙各地疫情发展情况并不一致，各大自治区在认为必要时可向中央政府申请实施紧急状态。根据西班牙法规，紧急状态可帮助限制人员流动等，且能避免司法对这些措施进行干预。

受首都圈部分宗教团体活动和大规模集会影响，近期韩国疫情出现较大反弹。自16日起，该国单日新增确诊病例数维持在200例以上。韩国保健福祉部长官朴凌厚28日召开记者会表示，韩国现阶段确诊病例数仍上升较快，疫情进入大规模扩散初期阶段的征兆愈发明显。

为应对严峻形势，韩国政府收紧防疫措施，从23日起在全国实施保持社交距离第二阶段政策，禁止室内50人、室外100人以上的聚集性活动，暂停开放公共设施及高危场所。韩国政府日前还决定在继续维持保持社交距离第二阶段政策的同时，针对首尔、仁川、京畿道等首都圈地区发布一系列严厉的防疫措施，包括健身房等室内体育设施暂停营业、补习班暂停面对面授课等。

古巴各地6月18日起陆续进入解封阶段，但自8月8日起，疫情开始反弹。古巴政府27日宣布，由于新冠疫情反弹后出现分散蔓延的特点，哈瓦那将从9月1日起，每晚19时至次日5时实施宵禁。（执笔记者：罗国芳；参与记者：陈晨、谢宇智、陆睿、朱婉君、陈占杰）

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved