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中国专家组与几内亚医护人员交流抗疫经验

2020年08月31日08:46  来源：新华网
 

新华社阿比让8月30日电（记者郑扬子）科纳克里消息：中国抗疫医疗专家组29日来到几内亚首都科纳克里的中几友好医院实地考察，与医院相关专家开展座谈交流，介绍中国抗疫经验，现场指导医院疫情防控工作。

（国际疫情·图文互动）（1）中国专家组与几内亚医护人员交流抗疫经验

8月29日，在几内亚首都科纳克里，中国抗疫医疗专家组成员与几内亚医护人员交流。新华社发（中国援几抗疫医疗专家组供图）

（国际疫情·图文互动）（3）中国专家组与几内亚医护人员交流抗疫经验

8月29日，在几内亚首都科纳克里，中国抗疫医疗专家组成员与几内亚医护人员交流。新华社发（中国援几抗疫医疗专家组供图）

专家组成员结合武汉抗疫实战经验，详细阐述了新冠病人具体的收治及管理，尤其是武汉疫情防控的做法和经验，一一解答了几内亚医护人员提出的各种问题。专家组还考察了内科、外科、重症监护等科室，了解其收治病人情况及各科室的职能、布局等，就院感防控、发热门诊收治流程进行现场交流指导。

中几友好医院院长桑迪·科拉·托尔诺对专家组表示欢迎，感谢中国政府和人民为几内亚防控疫情提供无私援助，期待学习借鉴中方抗疫经验。

（国际疫情·图文互动）（2）中国专家组与几内亚医护人员交流抗疫经验

8月29日，在几内亚首都科纳克里，中国抗疫医疗专家组成员与几内亚医护人员座谈交流。新华社发（中国援几抗疫医疗专家组供图）

此外，专家组还走访了中国援几医疗队驻地，为医疗队开展新冠肺炎防控救治培训，督导医疗队自我防疫措施落实情况。

中国抗疫医疗专家组于27日结束援助南苏丹抗疫工作后抵达几内亚，开始为期10天的交流访问。专家组由国家卫生健康委员会组建、安徽省卫生健康委员会选派，包括感染科、传染病防治、呼吸科、重症医学科、医学检验、护理等领域共8名专家。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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