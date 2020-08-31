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王毅在法国国际关系研究院发表演讲

2020年08月31日08:43  来源：新华网
 

新华社巴黎8月30日电（记者徐永春 刘芳）当地时间8月30日，国务委员兼外长王毅在法国国际关系研究院发表题为《团结合作，开放包容，共同维护人类和平发展的进步潮流》的演讲。

王毅说，过去半年多来，一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷了全球。疫情是一面镜子，照射出复杂的世界图景，既有像中欧这样同舟共济、携手合作的暖流，也有甩锅推责、单边霸凌的逆流。比新冠病毒更可怕的是制造仇恨与对抗的“政治病毒”。将疫情政治化、标签化，甚至将特定国家污名化，不仅解决不了自身的问题，反而严重侵蚀国际社会的团结合作。

王毅强调，中国的复兴，是为了实现国家富强、民族振兴、人民幸福，是让中华文明重归人类发展进步的潮头，开启中国与世界开放交融的新纪元。一些人称中国的复兴是为了改变甚至征服世界，这是对中国历史、中华文明的无知。在中华民族的血液里，从来没有侵略的基因。对和平和谐的追求，根植于中国人的精神世界，也是中国如今大力倡导人类命运共同体的文化渊源。

王毅表示，新中国成立70多年来，特别是改革开放40多年来，中国人民沿着中国特色社会主义道路取得了举世瞩目的成就。在这条道路上，中国实现了跨越式发展，综合国力不断提升。人民实现了真正当家作主，生活水平不断改善。中国的发展不仅造福于中国人民，也惠及了全世界。中国始终是世界和平的建设者，为国际格局演进不断注入正面能量。中国始终是国际秩序的捍卫者，为全球治理体系不断增添稳定因素。中国始终是全球化的推动者，为构建开放型世界不断作出重要贡献。中国始终是世界发展的贡献者，为全球经济增长不断提供强劲动力。中国人民选择的发展道路，顺应了14亿中国人民的愿望，顺应了和平发展的时代潮流，不仅有益于中国，同样有益于世界。我们当然要继续坚定不移地走下去。

王毅说，面临不断变化的国际环境，中国提出要充分发挥超大规模市场优势和内需潜力，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国将进一步扩大内需，扩大对外开放，同世界更多分享中国的发展红利，以自身复苏带动世界共同复苏，以自身发展带动世界共同发展。

王毅表示，中国将继续坚持和平发展，坚持走“对话而不对抗、结伴而不结盟”的国与国交往新路，构建更加广泛的全球伙伴关系。中国将继续坚持开放发展，打造更高水平的开放型经济，形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局。中国将继续坚持合作发展，以合作促安全、以合作谋发展、以合作迎挑战。中国将继续坚持共赢发展，始终秉持共商共建共享的全球治理观，与各国一道不断做大合作的蛋糕，实现共同发展的愿景。中国将继续坚持包容发展，不会输出制度模式，不搞意识形态对抗，继续以实际行动维护世界文明的多样性，推动发展模式的交流互鉴。

王毅指出，在百年变局与世纪灾疫面前，人类再次面临进步还是倒退、团结还是分裂、开放还是封闭的关键抉择。中欧理应本着对人类前途命运负责任的态度，从中欧人民的根本利益出发，共同抵制煽动仇恨和对抗的逆流，坚定站在历史的正确一边，为复杂多变的世界提供更多的稳定性。

首先，我们要坚决维护和平发展，共同反对分裂世界。中方反对任何“新冷战”的图谋，绝不允许任何势力剥夺中国人民以及各国人民追求发展、实现美好生活的权利。中方愿与欧洲共同发出时代的强音：坚持团结，反对分裂；坚持进步，反对倒退；坚持和平发展，反对冲突对抗。

第二，我们要坚定捍卫多边主义，共同反对单边霸凌。无论国际形势如何变化，中国都将坚定站在多边主义一边，倡导和践行共商共建共享的全球治理观。中国视欧盟为世界多极化进程中的重要力量，愿与欧方共同维护多边体系的有效性和权威性，捍卫公平正义和国际秩序。

第三，我们要继续拓展互利合作，共同反对隔绝脱钩。今天的中国与世界早已水乳交融，寻求与中国脱钩，就是与发展的机遇脱钩，就是与最具活力的大市场脱钩。中欧作为世界两大主要经济体，应坚守自由贸易，共同维护全球产业链供应链稳定，为推动疫后全球发展繁荣发挥关键作用。

第四，我们要携手应对全球挑战，共同反对以邻为壑。中欧应成为推动全球治理的典范，共同强化联合国在国际事务中的协调作用，共同反对本国优先、损人利己的行为，携手构建人类命运共同体。

王毅说，今年是中国同欧盟建交45周年。45年来，中欧关系发展带给我们的重要启示是，中欧没有根本利害冲突，合作远大于竞争，共识远大于分歧。45年来，中欧关系发展带给我们的重要经验是，双方完全可以通过平等对话增进信任，通过互利合作实现共赢，通过建设性沟通妥处分歧，通过加强协调共同应对全球性挑战。

王毅表示，中国始终重视欧盟的地位和作用，始终支持欧洲在国际事务中发挥更大作用。在抗击疫情和共谋疫后复苏的关键时刻，中欧应进一步加强团结合作，按下对话合作的“重启键”，充分发挥“双引擎”作用，为国际社会团结合作注入强大推动力，努力从四个方面建设伙伴关系。

一是构建抗疫伙伴关系。中欧应加强疫苗、药物、检测试剂研发和生产合作，共同支持世界卫生组织等国际机构发挥积极作用。中方愿加快建设便利人员往来的“快捷通道”和货物往来的“绿色通道”，助力欧盟经济复苏。

二是强化投资伙伴关系。中欧应本着灵活务实、相向而行的原则，年内达成一项全面、平衡、高水平的投资协定，尽快开展自贸协定联合可行性研究，尽早达成《中欧合作2025战略规划》，实现互利共赢。

三是打造绿色和数字伙伴关系。中欧在绿色、数字领域互补性强，合作前景广阔。双方应深化环境技术、循环经济、清洁能源、可持续金融等领域合作，加强在信息通信技术、人工智能、电子商务、大数据、云计算等领域合作，拓展中欧合作新的增长点。

四是深化多边合作伙伴关系。中欧应进一步加强应对气候变化、生物多样性、可持续发展等对话合作，共同维护伊核协议，推动政治解决国际和地区热点问题，加强对非三方合作，为建立一个更可持续、更加安全的世界作出更大贡献。

王毅表示，当前，维护和平发展、推动世界进步的历史性重任落在中欧两大力量的肩上。我们衷心期待中欧这对世界级的关系行稳致远，迈向更高水平，为不稳定的世界增加更多稳定因素，为人类社会开创更加美好的未来！

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(责编：艾雯、刘洁妍)
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