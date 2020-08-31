新华社北京8月30日电 特稿：重返校园与防控疫情间的慎重选择——新冠疫情下全球开学季一览

新华社记者赵嫣

“现在新冠疫情依然非常严重。这样的情况下能开学，真的又开心又紧张。”日本东京都白金之丘学园8月25日迎来秋季学期第一天，在校门口迎接学生的副校长渡部理惠子说。

8月到9月，通常是世界各国传统开学季。在今年疫情蔓延的特殊开学季，一些国家选择在严格防控下慎重开学，一些国家则选择远程教学的方式开启新学期。复课与防疫之间的平衡，是对各国政府、学校和每个学生家长的考验。

重回课堂 严格防控

尽管日本东京都地区新冠疫情依然比较严重，但东京都23个区中13个区的中小学生8月底结束暑假，提前一周返校上课。

在白金之丘学园，学校采取了极为严格的防疫措施。渡部理惠子介绍说，学校首先在入口引导学生分散入校。随后，老师在入口处用非接触体温枪给所有的孩子测体温，对孩子健康状况进行观察。入校时，每个孩子要提交健康记录卡。校区有监控摄像头，用来观测孩子们的健康状况。

所有教室配备消毒液，孩子们饭前或进教室前先洗手并喷洒消毒液。学校对孩子们在校外是否戴口罩没有严格要求，但是入校之后，要求除体育课和吃饭外必须戴口罩。

同样提前开学的东京都墨田区两国小学校长平林久美子说：“这个暑假比较短，有的孩子可能没有完成暑期作业。不过没关系，只要他们能健健康康来学校就好。”

在德国，疫情之下的开学季慎之又慎。

受新冠疫情影响，德国中小学和幼儿园从今年3月中旬起陆续停课。随着疫情缓解和夏休假结束，各地从8月初起陆续重新开学复课。

德国（各州）文教部长联席会议7月通过“防止感染与卫生措施最新框架”，对各地学校的卫生措施、活动距离、教职员工调配、人员记录追踪、检测和上报等做出原则性规定，包括在校时禁止拥抱握手、在规定区域要戴口罩、定时开窗通风、适当清洁消毒等。由于教育在德国属各联邦州负责事务，各州按具体情况还制定了相关细则。

按照已经开学各州的规定，各地中小学不强制要求师生在课堂上戴口罩，但有一些州要求必须在走廊、厕所、活动室等人员汇集的密闭空间戴口罩。

多名德国家长在接受媒体采访时表示，上学读书和防疫措施都是生活必须部分，虽然口罩遮住了孩子的笑脸，但这些措施和努力会让孩子的笑容继续绽放下去。

返校推迟 首选网课

在公路上开一段车，然后徒步穿越牧场，翻过道道栅栏，最终抵达村子。巴西中部戈亚斯州迪维诺波利斯市一所州立学校的几名教师在新冠疫情期间每周都要有这样一次旅程，到没有网络的村里给学生上课。

在这所学校中，100多名学生在新学期依然上网课，但有14名学生居住偏远没有网络，也没有校车接送他们到学校领取纸质教材。学校的一些教师就每周把作业带给孩子们，并对他们进行辅导。

女教师茹塞内亚·阿尔梅达说：“我们会汇集各科作业和授课内容，以学生能够接受的方式给他们讲课。虽然不可能达到与其他同学上网课同样的效果，但至少让他们得到最基本的教育，不至于落后太多。”

地处南半球的巴西寒假已经结束，8月初学校陆续春季开学，能否复课是所有家长和教师共同关心的问题。由于巴西疫情还未出现明显好转迹象，更多地区的学校依然以网课为主要授课方式。一些州虽然做出复课尝试，但由于学生难以完全遵守防疫规则，社会上反对复课的声音此起彼伏。

巴西《圣保罗报》数据库8月18日公布的一项民意调查显示，79%的巴西人认为复课将使疫情恶化，学校至少在今后两个月都应该保持关闭。

在韩国，返校复课由于疫情反弹被迫推迟。8月中旬以来，韩国新冠疫情严峻，单日新增确诊病例数在百例以上。韩国保健福祉部长官朴凌厚近日表示，此次疫情反弹、感染人数骤增的主要原因是首都圈的教会、餐厅、传统市场和学校等场所发生多起聚集性感染事件，且疫情正逐渐从首都圈向其他地方扩散。

韩国教育部宣布，自8月26日开始，首尔市、仁川市和京畿道的所有幼儿园、小学和中学的学生暂停返校上课，转而采取网络授课，这一措施暂定持续至9月11日。考虑到高三学生正备战一年一度的大学修学能力考试（相当于中国的“高考”），首都圈高三年级暂不实施网络授课，可在做好防疫的前提下在教室复习备考。原定于11月19日举行的大学修学能力考试已被推迟至12月3日举行。

网络授课会引发一些顾虑和担忧。双职工家庭如何照看孩子成为棘手问题。网络授课需要的电脑、平板电脑等工具，可能给贫困学生带来负担。在疫情之下的特殊时期，如何缩小教育资源不均衡带来的负面影响，成为摆在一些国家政府前的重要课题。

复课与防疫 艰难的平衡

英国首相约翰逊本月早些时候发表声明表示，和在校感染病毒的风险相比，继续停课对孩子的危害更大。他敦促家长配合学校开学复课，让孩子回归校园。英国政府也随即规定，拒绝送孩子返校的家长将面临120英镑罚款，屡次不让孩子返校的家长则可能面临最高2500英镑罚款或最多3个月监禁。

民调机构舆观调查公司一项针对全英3000多名受访者的最新调查显示，在英国政府宣布9月全面复课后的3周里，受访民众对复课的支持率从57%升至65%，但依然有19%的受访者反对学校重开。

在已于8月早些时候开学的苏格兰，当地政府要求从8月31日开始，所有12岁以上学生在学校走廊等校园内公共区域及校车上都必须戴口罩。但在保持社交距离的教室里，学生不用戴口罩。

45岁的妈妈安德烈娅·伯福德说，“我想让我女儿重返学校学习，但我也希望她安全”。这样的表述代表了大多数疫情中学生家长的心情。如何平衡继续学业和保持健康之间的关系，如何尽早让学生平安返回校园复课，将是未来一段时间内全球众多国家临的共同问题。（参与记者：郭丹、姜俏梅、朱晟、张雨花、张毅荣、赵焱、陈威华、陆睿、张代蕾）

(责编：艾雯、刘洁妍)