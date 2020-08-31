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王毅：中国发展道路不仅有益于中国，同样有益于世界

2020年08月31日07:19  来源：新华网
 

　　新华社巴黎8月30日电（记者徐永春　刘芳）当地时间8月30日，国务委员兼外长王毅在法国国际关系研究院发表题为《团结合作，开放包容，共同维护人类和平发展的进步潮流》的演讲。

　　王毅表示，在中国共产党带领下，中国人民艰难探索、砥砺前行，找到了一条复兴发展的成功道路，这就是中国特色社会主义道路。新中国成立70多年来，特别是改革开放40多年来，中国人民沿着这条道路取得了举世瞩目的成就。中国实现了跨越式发展，综合国力不断提升。人民实现了真正当家作主，生活水平不断改善。今年，中国人民将在中国共产党带领下，全面建成小康社会，决战脱贫攻坚。这意味着在中国历史上第一次彻底摆脱绝对贫困，提前10年实现联合国2030可持续发展议题的减贫目标。明年中国共产党将迎来成立100周年。为民族谋复兴、为人民谋幸福是中国共产党的初心，14亿人摆脱贫困、迈向富裕是对初心的践行。

　　王毅强调，中国的发展是中国人民用勤劳、智慧和勇气干出来的，也得益于和平友善的国际环境，得益于互利共赢的国际合作。同时，中国的发展不仅造福于中国人民，也惠及了全世界。

　　中国始终是世界和平的建设者，为国际格局演进不断注入正面能量。新中国成立之初，就确立了独立自主的和平外交政策，并把维护世界和平写进了第一部宪法，是世界上第一个做出这一庄严承诺的国家。70多年来，中国从未主动挑起过战争和冲突，从未侵占过别国一寸土地。改革开放以来，中国主动裁军400多万，积极参与《不扩散核武器条约》等国际军控、裁军和防扩散进程。现在，中国已成为联合国会费和维和摊款第二大出资国，是安理会常任理事国中派出维和士兵最多的国家，参与了几乎所有重大国际和地区热点问题的解决。

　　中国始终是国际秩序的捍卫者，为全球治理体系不断增添稳定因素。迄今，中国已加入了几乎所有普遍性政府间国际组织和500多项国际公约，并且积极履行责任义务，每年足额缴纳各项会费。长期以来，中国积极参与全球治理体系改革和建设，坚决维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以世贸组织为代表的多边贸易体制，坚定捍卫国际社会公平正义。

　　中国始终是全球化的推动者，为构建开放型世界不断作出重要贡献。当前，中国已成为世界上开放程度最高的国家之一。截至2019年，中国总体关税水平已降至7.5%以下，低于世界绝大多数国家，已接近欧洲水平，而且未来还将继续下降。中国市场准入也在不断扩大，已连续两年成为营商环境改善幅度最大的经济体之一。中国是全球130多个国家和地区的最大贸易伙伴，是国际各大跨国企业最重要的市场之一。世界500强企业中已有约490家在中国拥有投资项目。习近平主席提出“一带一路”国际合作倡议7年来，中国已经同138个国家签署了共建“一带一路”合作文件，与合作伙伴国家的货物贸易总额累计超过了7.8万亿美元，直接投资超过1100亿美元，有力促进了各国民众就业和社会经济发展。今年上半年，中国对共建“一带一路”国家的投资同比增长19.4%，中欧班列运行5122列，同比增长36%，成为承载希望的“钢铁驼队”，为保障疫情下中欧及“一带一路”合作伙伴物流畅通和物资供应稳定发挥了重要作用。

　　中国始终是世界发展的贡献者，为全球经济增长不断提供强劲动力。改革开放以来，中国是世界上发展速度最快的国家之一，连续10多年对世界经济增长贡献率超过30%，中国的减贫事业对全球减贫贡献率超过70%。无论是在1997年爆发的亚洲金融危机还是2008年爆发的国际金融危机中，中国稳健的政策、坚实的经济基础，都在地区和世界经济复苏发展中起到重要拉动作用。面对全球疫情，过去半年来，我们发起了新中国历史上规模最大的全球紧急人道行动，迄今为止已经响应各国需求，向150多个国家和国际组织提供了紧急医疗物资援助，以解各方的燃眉之急；为180多个国家举办了卫生专家专题视频会议，毫无保留地分享成熟的诊疗经验和防控方案；向31个有紧急需求的国家派遣了33支医疗专家组，面对面地开展交流和指导。

　　王毅指出，这些鲜活的数据、真实的事例，无不说明了一个道理，那就是：中国人民选择的发展道路，顺应了14亿中国人民的愿望，顺应了和平发展的时代潮流，不仅有益于中国，同样有益于世界。既然这条道路是正确的，我们当然要继续坚定不移地走下去。

(责编：杨光宇)
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