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王毅：中国将坚持和平发展、开放发展、合作发展、共赢发展、包容发展

徐永春　刘芳

2020年08月31日05:33  来源：新华网
 

　　新华社巴黎8月30日电（记者徐永春　刘芳）当地时间8月30日，国务委员兼外长王毅在法国国际关系研究院发表题为《团结合作，开放包容，共同维护人类和平发展的进步潮流》的演讲。

　　王毅说，面临不断变化的国际环境，中国提出要充分发挥超大规模市场优势和内需潜力，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。我们将进一步扩大内需，扩大对外开放，同世界更多分享中国的发展红利，以自身复苏带动世界共同复苏，以自身发展带动世界共同发展。

　　中国将继续坚持和平发展。中国不是当年的苏联，更不愿也不可能去做第二个美国，无论发展到什么程度，我们都永远不会称霸，永远不搞扩张。我们将坚持走“对话而不对抗、结伴而不结盟”的国与国交往新路，构建更加广泛的全球伙伴关系，不断扩大我们的“朋友圈”。

　　中国将继续坚持开放发展。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。我们将以更低的关税水平、更短的负面清单、更便利的市场准入、更透明的市场规则、更有吸引力的营商环境，打造更高水平的开放型经济，形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局，为全世界创造更多机遇。

　　中国将继续坚持合作发展。中国的发展得益于与世界各国的友好合作。我们将继续积极推进大国协调合作，加强同周边国家睦邻友好，增进与发展中国家团结合作，以合作促安全、以合作谋发展、以合作迎挑战。

　　中国将继续坚持共赢发展。我们一贯反对零和博弈和赢者通吃，决不会通过掠夺别国资源、牺牲别国利益来实现自己的发展。我们始终秉持共商共建共享的全球治理观，始终奉行互利共赢的开放战略，与各国一道不断做大合作的蛋糕，实现共同发展的愿景。

　　中国将继续坚持包容发展。我们始终相信，世界是丰富多彩的。我们尊重各国人民自主选择发展道路的权利，不会输出制度与模式，更不愿搞意识形态对抗，将继续以实际行动维护世界文明的多样性，推动发展模式的交流互鉴。

(责编：曹昆)
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