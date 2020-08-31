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非中关系因合作抗疫更加紧密（观点）

格特·格勒布勒

2020年08月31日05:05  来源：人民网－人民日报
 

　　新冠肺炎疫情对全球公共卫生治理和世界经济造成巨大冲击。在有效遏制疫情并逐步复工复产的同时，中国积极呼吁开展全球抗疫合作，为许多国家提供防疫物资，派出医疗专家组帮助当地抗击疫情。

　　非洲和中国的友好关系因合作抗疫而更加紧密。在抗击疫情的过程中，非洲国家一直通过各种形式支持中国抗疫，中国也毫无保留地与非洲分享经验，并及时向包括南非在内的非洲国家提供援助。正如习近平主席在中非团结抗疫特别峰会主旨讲话中所指出的，团结合作是抗击疫情最有力的武器。

　　中国一直是非洲珍视的、可靠的伙伴。许多非洲国家在摆脱殖民统治、获得独立的过程中得到了中国的支持，在发展建设的道路上亦是如此。疫情防控期间，非中合作仍在继续，许多共建“一带一路”项目成功抵御疫情不利影响，保障开工和运营，为非洲各国经济发展和民生改善作出贡献。由中国援建的非洲疾病预防控制中心总部项目（一期）将于年内开工，这将为非洲未来的疾病防控工作打下坚实基础。

　　南非和中国同为金砖国家和二十国集团成员国。当前，疫情加速了国际政治经济格局调整，世界经济充满不确定性。南中两国除了加强双边合作之外，还应在多边层面加强战略磋商与合作，共同应对疫情带来的挑战。两国在多边领域合作前景广阔。

　　目前，全球范围内的疫情防控形势仍然严峻，国际社会需携手合作才能战胜疫情。中国在抗击疫情过程中彰显大国责任与担当，是维护全球稳定的重要力量。

　　当前，世界经济低迷，影响世界局势的不确定因素增多，国际和地区安全隐患突出，全球卫生治理仍待进一步完善，包括南非在内的非洲各国期待与中国开展更密切、更持久的合作，期待中国在全球治理中扮演更重要角色。

　　（作者为南非资深外交家、浙江师范大学非洲研究院高级研究员，本报驻南非记者万宇采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月31日 17 版）
(责编：杨光宇)
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