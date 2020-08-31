在老建筑里撑起文化新空间（环球走笔）

去巴西银行文化中心看展览前，心中颇有些疑惑，为什么文化中心会以银行冠名？参观后才明白，原来中心所在的建筑曾是巴西银行总部，已经有100多年历史，为保存这栋建筑的价值，1989年改建为文化中心。新古典主义风格的建筑和装饰，只在老电影里出现的古旧电梯，常年举办的各类画展、摄影展和装置艺术展，以及剧院、电影院、图书馆、讲演厅和咖啡厅等，共同形成了丰富当地民众休闲生活的文化空间。如今该中心已成为巴西乃至全球参观人数最多的博物馆之一。

2000年以来，巴西银行又陆续在巴西利亚、圣保罗和贝洛奥里藏特建立多个文化中心，打造出一批建筑颇具特色、融合银行元素的文化场所。其中建筑年代最近的是位于巴西利亚的巴西银行文化中心，上世纪90年代建成时是巴西银行的培训中心，由巴西建筑大师奥斯卡·尼迈尔设计，底层架空，上层是横向衍生的曲面建筑，建筑与其中的巴西风情画作、吊床与原住民生活的关联等展览都是吸引游客的亮点。在这些文化中心里，呈现巴西货币发展史的货币展、讲述巴西银行200多年发展历程的展览等也颇具特色。

在巴西，除了银行文化中心，邮局文化中心、法院文化中心等也有不少，这些文化中心的共同特点是设在公共机构的老建筑中。在这些文化中心参观，品味建筑风格与欣赏艺术特色合二为一。在巴西最大州亚马孙州首府玛瑙斯，有一个名为正义宫的司法文化中心。这座颇具气势的文艺复兴风格建筑原本是亚马孙州司法部门的办公地，是19世纪末20世纪初巴西橡胶产业兴盛时代的产物，1980年被评为亚马孙州的历史和艺术遗产，此后几经修复，2006年作为文化中心启用。曾经的办公室变成了展厅，庄严肃穆的审判庭保留了当年的模样，还有一个展厅利用剪报介绍该地区历史上的知名案件。同样是司法主题，里约联邦司法文化中心曾是巴西最高法院所在地，建筑建成时间比正义宫稍晚几年，曾见证巴西司法发展历程，如今可以通过文化中心的陈设和展览详尽了解这段历史。

通过打造文化中心的方式，在保存历史建筑和文化的同时，巴西也改善和涵养了城市风貌。文化再造让老建筑融入城市新生活，成为传承历史文化记忆的纽带和吸引居民、游客的新亮点，使得文化遗产保护有了可持续性。这样的文化中心多了，城市的面貌也更立体了。

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 16 版）

(责编：杨光宇)