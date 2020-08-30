原标题：法国疫情反弹 单日新增确诊近7400例

法国新冠疫情近期反弹，28日报告新增确诊病例接近7400例。法国总统埃马纽埃尔·马克龙说，政府将一切可能避免再度“封城”。

【病例呈指数增长】

法国28日报告新增新冠确诊病例7379例，为5月11日“解封”以来单日最大增幅，仅次于3月31日疫情峰期创纪录的7578例。

法国卫生部回顾过去一周疫情，说法国新冠病毒传播“呈指数增长”。

法国是欧洲疫情最严重国家之一，3月在全国范围施行严格“封城”举措。5月“解封”两周以后，法国单日新增确诊病例降至115例，7日平均确诊病例降至272例。随着限制措施逐步放松、经济“重启”，法国单日新增确诊病例6月底增至大约500例。这一数据7月底增加一倍至大约1000例，8月中旬再次翻倍至大约2000例，本周突破5000例。

卫生部门说，病毒目前主要在年轻人之间传播，他们不易出现严重症状。

美联社报道，法国人夏季在国内旅行，举办家庭聚会和舞会可能是推高确诊病例数的原因。

【倾向区域性防疫】

马克龙28日接受媒体记者采访时说，政府正尽一切可能避免再度“封城”，特别是全国范围“封城”；政府倾向于采取区域性防疫举措遏制疫情。

不过，马克龙特别提到，排除“封城”的可能性危险。他说:“理论上任何事都不能排除……如果我说完全避免它（“封城”），那（就说明）我没有从过去8个月的生活汲取多少经验。”

尽管疫情反弹，环法自行车赛定于29日开赛，法国大约1290万学生定于9月1日复课。路透社报道，学生下周复课将考验法国医疗系统。

截至目前，确诊病例激增没有导致住院人数和死亡病例激增。卫生部28日报告新增死亡病例20例，累计30596例；住院人数保持4535人不变；重症病例新增6例，累计387例。

法国政府本周承诺，将加大新冠病毒检测力度。

法国首都巴黎28日起要求民众在室外必须戴口罩，全国范围的员工9月1日起工作时必须戴口罩。

【吁欧洲加强协调】

就英国、德国和比利时对来自法国的入境人员施行新的限制措施，马克龙呼吁欧洲国家加强协调以遏制病毒传播。

马克龙说：“让我们制定统一标准……避免重复3月的错误。”

欧洲国家在3月疫情暴发时各自制定防疫政策、单方面关闭边界，导致数以百万计旅客受困、大批车辆滞留在路上。（包雪琳）（新华社专特稿）

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