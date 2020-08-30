中外学者共同研讨“喜马拉雅区域合作”

8月28日，由中国社会科学院西藏智库与中国社会科学院民族学与人类学研究所共同主办的“第四届喜马拉雅区域研究国际研讨会”在北京举行。会议以“风险与合作”为主题，来自中国、美国、英国、日本、挪威、尼泊尔等国的专家学者围绕当前喜马拉雅区域合作及新冠肺炎疫情带来的风险与挑战展开讨论。与会专家认为，面对疫情，喜马拉雅区域内国家命运与共，国际合作势在必行，只有风险共担，才能共享繁荣。

中巴经济走廊稳步推进，中国与尼泊尔和孟加拉国等国签署“一带一路”合作谅解备忘录。中国社会科学院中国边疆研究所副所长孙宏年认为，“一带一路”倡议下的喜马拉雅区域合作近年取得了重大进展，已经拥有良好的合作基础，尤其是互联互通领域。近年来，越来越多尼泊尔人来到中国留学经商，推动了喜马拉雅跨区域合作。尼泊尔特里布文大学人类学系前主任拉雅·普拉萨·乌普里提基于尼泊尔东部山村的观察，强调用国家合作带动域内发展。

在共同抗击疫情过程中，中国加强与喜马拉雅区域国家合作，促进了域内国家疫情防控和复工复产。7月27日，中国、阿富汗、巴基斯坦和尼泊尔四国外长应对新冠肺炎疫情视频会议达成重要共识。中国向巴基斯坦和孟加拉国派出抗疫医疗专家组，中国自7月1日起给予孟加拉国97%税目产品零关税待遇。中国社会科学院中国边疆研究所所长邢广程认为，面对新冠肺炎疫情，中国与喜马拉雅域内其他各国抱团取暖，加强区域合作，为维护全球产业链供应链稳定作出了贡献。

中国复工复产有序推进，为区域发展注入了活力。后疫情时代加快喜马拉雅区域合作，推动各国协同发展势在必行。中国科学院科研局副局长王伟利认为，疫情促使中国与喜马拉雅域内各国间积极寻求合作。尼泊尔—中国凯拉斯文化促进会执行会长曹国峰表示，共建“一带一路”合作在疫情后变得更为重要，尤其是复工复产合作，同时要发挥民心相通在促进喜马拉雅区域国家合作中的重要作用。西藏大学经济与管理学院教授久毛措认为，环喜马拉雅经济合作带能促进域内国家协同发展，合作共赢。

西藏治理取得巨大成就也是研讨会重要议题。四川大学杨明洪教授长期从事西藏治理研究，他认为改革开放以来，尤其是第六次西藏工作座谈会以来，西藏治理成效相当出色。与会学者罗格·克洛斯是西藏影像资料的收藏家，他通过有关西藏的摄影摄像作品，展示了西藏和平解放以来发生的巨大变化，认为西藏取得了巨大发展成就。

《 人民日报 》（ 2020年08月30日 03 版）

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