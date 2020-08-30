法国总统马克龙会见王毅

本报巴黎8月29日电 （记者李永群、葛文博）当地时间8月28日，法国总统马克龙在巴黎爱丽舍宫会见对法国进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

王毅首先转达习近平主席致马克龙总统的口信，并转交习主席向马克龙赠送的书籍。王毅表示，习近平主席向总统先生致口信体现了中方高度重视中法关系，珍视两国元首建立的友谊和信任。中方愿同法方认真落实两国元首达成的重要共识，深化中法全面战略伙伴关系。当务之急是在疫情防控常态化情况下有序重启两国各领域交往，在药品、疫苗研发和防范未来大规模流行病等方面加强协调合作，共同早日彻底战胜疫情，并为构建人类卫生健康共同体作出积极贡献。中方乐见法国和欧洲为当今世界局势增加更多的稳定性，中、法、欧应携手开展下一步的多边议程，深化中欧全面战略伙伴关系，共同站在历史的正确一边。

马克龙感谢习近平主席的重要口信和赠送书籍，请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。马克龙表示，法方愿同中方进一步推进全面战略伙伴关系，共同支持多边主义，在公共卫生、气候变化、生物多样性以及非洲等问题上加强沟通协作，共同落实好二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”。双方要规划好下阶段欧中重要交往和政治议程。马克龙表示期待早日再次访华。

《 人民日报 》（ 2020年08月30日 03 版）

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