挪威首相索尔贝格会见王毅

新华社奥斯陆8月27日电 当地时间8月27日，挪威首相索尔贝格在奥斯陆会见对挪进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

王毅向索尔贝格转达中国领导人的亲切问候。王毅表示，中国外长时隔15年再次访挪，此行传递的主要信息是，中方珍惜两国关系来之不易的良好局面，愿同挪方一道巩固好两国关系的政治基础，落实好两国关系正常化时达成的重要共识，确保中挪关系长期、稳定、可持续发展。在疫情长期化、防控常态化背景下，双方应尽快恢复双边政治交往，加强各领域互利合作，共同彻底战胜疫情，为推动世界经济复苏、维护世界和平稳定作出积极贡献。中方愿同挪方推进疫苗研发生产合作，建立海洋合作与对话机制，加快双边自贸协定谈判，以实际行动共同捍卫自由贸易体制，以相互开放加快各自发展。中方乐见挪威在国际事务中发挥更加积极的作用，愿同挪方加强联合国安理会事务和发展领域合作，共同捍卫多边主义理念。双方还应加强人文交流，深化在冬季运动等方面合作，为北京冬奥会成功举办作出积极贡献。

索尔贝格请王毅转达对习近平主席、李克强总理的诚挚问候。索尔贝格表示，中国经济社会发展取得巨大成就，即将实现消除绝对贫困的目标，为国际社会树立了榜样。近年来挪中关系发展顺利，挪方希同中方尽快完成自贸协定谈判，加强疫苗研发、蓝色海洋等领域合作。挪一贯坚定支持多边主义，愿同中方就安理会事务等进行合作，确保联合国、世界卫生组织等国际组织有效运行。挪方愿同中方加强冬季运动人员培训等方面合作，期待北京冬奥会成功举行。

同日，王毅还同挪威外交大臣瑟雷德举行会谈并共同会见记者。

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