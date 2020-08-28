8月24日，50名南非学生开始参加为期一周的2020年南非“未来种子”项目培训。该项目由华为公司举办，于2016年开始在南非实施。今年培训班改为线上教学，培训名额从过去每年10名扩至50名。来自南非林波波大学的女大学生马桑古说，“我非常期待通过这一课程接触到关于物联网、5G、机器人、人工智能等前沿知识，感谢中国企业提供的宝贵学习机会。”

中国驻南非使馆临时代办李南说，华为是非洲国家通信业发展的重要参与者，业务已覆盖非洲54个国家，为非洲培养的信息通信技术人才超过5万，创造了大量就业岗位。华为服务80%的南非人口，本地雇员比例超过50%，连续多年获得南非最佳雇主称号。他表示，中方坚定支持南非将数字经济作为推动国家发展的核心动力，探索自主发展道路，通过与华为合作引领非洲大陆5G建设与发展。

南非通信部部长亚伯拉罕斯高度评价南中全面战略伙伴关系以及华为等中国企业为南非经济社会发展所作的卓越贡献。她说，“抗击新冠肺炎疫情，再次凸显信息通信技术的重要性。华为是南非实现5G的重要战略伙伴，南非不会排除任何合作伙伴，希望在现有良好合作基础上继续推进国际协作，特别是借助中国的先进技术和服务，建设具有南非特色的数字通信产业。”

亚伯拉罕斯感谢华为南非公司为“未来种子”学员提供培训，希望年轻学员珍惜机会、学以致用，为推进南非数字化进程、恢复经济、实现平等，不断开创更加繁荣美好的未来发挥重要作用。

“未来种子”项目是华为在全球开展的、面向高校学生的一项企业社会责任活动，旨在通过分享专业知识和经验，让来自不同国家的年轻人积累相关知识和技能，为行业发展作出贡献。该计划已在包括非洲国家在内的108个国家和地区落地，全球400多所高校的3万余名学生获益。

“在中国学习的时间里，我完全沉浸在最先进的科技中，亲身感受到了数字转型和融合的魅力。”2019年参与该项目的欧文·卢蒙巴毕业于肯尼亚多媒体大学。目前，他已成为华为肯尼亚公司的渠道服务经理。来自贝宁的诺玛·马琳说：“参与项目的经历令人难忘，让我了解到信息通信技术可以做什么，非洲年轻人应该怎么做。”

（本报约翰内斯堡8月27日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月28日 03 版）

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