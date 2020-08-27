外交部评美涉南海制裁：霸道逻辑、强权政治

人民网北京8月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持27日例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：美国务院、商务部以“参与南海军事化”、“参与南海非法活动”为由宣布对参与南沙岛礁建设的中方企业及人员实施制裁。请问中方有何评论？

赵立坚：中方在本国领土上开展相关建设，完全是主权范围内的事，与军事化无关。中方企业和个人参与本国建设活动，合理合法、无可非议。

美方因中方企业和个人参与本国相关建设而对其实施非法制裁，毫无道理。美方此举粗暴干涉了中国内政，违反国际法和国际关系基本准则，完全是霸道逻辑、强权政治。中方对此坚决反对。我们敦促美方纠正错误，立即停止干涉中国内政。

中方将采取坚定措施，坚决维护本国企业和个人的合法利益。

共同社记者：据报道，中国人民解放军26日试射了导弹。外交部能否确认这一消息？

赵立坚：我不了解有关情况，请向主管部门询问。

路透社记者：美国防部长埃斯珀周三在夏威夷时称，中方自始至终都没有遵守应该遵守的国际法和国际准则。美国有责任在太平洋地区发挥“领袖”作用，不向其他国家让步。中方有何评论？

赵立坚：美方个别政客有关中国的表态毫无事实根据。中方坚定维护以联合国为核心的国际多边体制，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，包括维护在联合国框架内签署的一系列国际公约。中国积极倡导合作共赢的新型国际关系，全面发展同各国友好合作，建立起覆盖全球的伙伴关系网络。中国秉持人类命运共同体理念，倡导公平正义的国际秩序观、共商共建共享的全球合作观，始终是国际关系准则的捍卫者、多边体系的维护者、国际秩序的稳定锚。

反观美方，对国际法合则用、不合则弃，已经退出了十多个国际条约和国际组织，严重损害了国际公平正义，损害了全球和平、稳定、发展。

《中国日报》记者：8月26日，伊朗与国际原子能机构发表联合声明，表示双方就机构对伊保障监督问题达成共识，伊朗自愿向机构提供两处地点准入。请问中方对此有何评论？

赵立坚：国际原子能机构与伊朗通过友好协商就保障监督问题达成协议，中方对此表示欢迎和赞赏。我们希望双方继续相向而行，使这一协议得到切实履行。中方也呼吁有关各方都能为此发挥建设性作用。

事实一再证明，单边霸凌只会加剧对抗，只有平等对话才可能弥合分歧。在对伊朗保障监督问题上是这样，在伊核其他相关问题上也是这样。当前形势下，有关各国应坚持正确方向，坚定维护全面协议和安理会第2231号决议的权威性和有效性，为推动伊核问题的政治外交解决进程作出积极努力。

NHK记者：据报道，捷克参议院议长将于近期“访问”台湾地区，蔡英文“总统”将同他会见。中方有何评论？

赵立坚：首先我要纠正你的错误说法。我们只承认你说的这个人是台湾地区领导人。

中方坚决反对建交国同中国台湾地区进行任何形式的官方往来，这一立场是一贯的、明确的。捷克个别政客出于一己私利，罔顾中方严正交涉，无视捷克主流民意，公然违背捷克官方一贯承诺的、奉行的一个中国政策，执意赴台湾进行所谓“访问”，蓄意破坏中捷关系政治基础。中方谴责这种卑劣的行径，敦促捷方恪守一个中国原则，正确、慎重处理涉台有关问题。

澎湃新闻记者：据报道，26日上海美国商会公布的一项针对在沪美国公司的调查显示，近90%的受访企业认为美国政府对微信实施禁令将对其业务产生负面影响。超过三分之一的受访企业认为，该禁令可能对其全球收入造成损失。中方有何评论？

赵立坚：我也注意到这份调查结果。很多中国人表示，如果美国真的禁用了微信，那么苹果手机我们也可以不用用了。美国一些政客打着“国家安全”的幌子，滥用国家力量，无理打压非美国企业。这一“海盗行为”已经对包括美国在内的各国消费者和企业权益造成了损害，必将遭到国际社会的反对和抵制。

我想强调的是，美国一些政客对包括微信在内的非美国企业的“围猎”，实质是将意识形态偏见的标签强加于非美国企业，是对某一领域取得领先优势的非美国企业采取有组织、系统性的经济霸凌。这种做法否定了美国一贯标榜的市场经济和公平竞争原则，践踏了国际规则，破坏了全球化浪潮下各国科技创新交流与合作。在这些人的眼里，所谓的“互联网自由化”，不过是“互联网美国化”；所谓“国家安全”，不过是“美式双标”的代名词。

美国一些政客将一己政治私利凌驾于市场原则和国际规则之上，将全球互联网置于危险之中。国际社会早已对这种行径看得一清二楚。

中新社记者：25日，美国务卿蓬佩奥在共和党大会上发表视频演讲称，特朗普总统指出了中国共产党的“掠夺和侵略行为”，让中国为掩盖“中国病毒”并使其在全球扩散负责。在正义伸张前，他不会停歇。中方有何评论？

赵立坚：“伸张正义？”美国个别政客固守冷战思维和零和博弈观念、肆意污蔑抹黑他国、动辄撒谎偷窃，有什么资格谈“伸张正义”呢？

蓬佩奥每一次开口，国际社会就更能看清楚，谁是谎言谣言的制造者，虚假信息的传播者，冷战思维的卫道士。蓬佩奥每一次开口，中国人民就更拥护中国共产党，更爱我们的祖国。中国共产党与中国人民鱼水情深、血肉相连。中国人民就是中国共产党的“铜墙铁壁”，谁都别想打破。

最后我有一个忠告给蓬佩奥之流，那就是尊重事实和真相，摒弃傲慢和偏见，停止抹黑和造谣，别让自己到了世人唾弃的地步。

路透社记者：澳大利亚总理莫里森提出了一项新法案，旨在赋予澳联邦政府监管各州及领地政府同外国政府签署相关协议的权力。有评论称，如果该法案获得通过，中方与维多利亚州签署的“一带一路”相关合作协议可能会受影响。对此你有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。“一带一路”是一个经济合作倡议，始终秉持共商共建共享原则，倡导开放、包容、透明的精神，已经为沿线人民带来了实实在在的利益。中方同澳大利亚维多利亚州在“一带一路”框架下开展成功的合作实践，有力地增进了双方民众福祉。澳方应当客观、理性看待中澳合作和“一带一路”倡议，不要给中澳之间正常的交流合作人为设置障碍。

深圳卫视记者：据报道，美国威斯康星州基诺沙市黑人男子布莱克遭警方射击引发的抗议示威活动已蔓延至美数地市。基市抗议示威活动已造成至少1人死亡，2人受伤，警方已逮捕11人。威州已宣布进入紧急状态。中方对此有何评论？

赵立坚：美国近期一再发生这样类似的事件，引发国际社会广泛关注。今年6月，联合国人权理事会举行紧急辩论并通过决议，对5月25日发生的弗洛伊德事件提出强烈谴责，呼吁美方采取切实措施，保护非洲人后裔的人权和基本自由。

美方应倾听美国内少数族裔要求平等公正的呼声，倾听国际社会对美国内人权状况的关切，正视并妥善处理其国内的严重种族歧视问题。

路透社记者：中国海警昨天在微博上发布消息称，中方在海上查获了一艘涉嫌非法越境的快艇，抓获了10余名涉嫌非法越境人员。外交部能否介绍相关情况？

赵立坚：我不了解你提到的有关情况，请向主管部门询问。

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