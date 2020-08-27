全球疫情简报：德国延长旅行警告 英国又一疫苗项目获支持

新华社北京8月27日电 26日全球疫情简报：德国延长旅行警告 英国又一疫苗项目获支持

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间26日15时32分（北京时间26日21时32分），全球新冠确诊病例较前一日增加210183例，达到23752965例；死亡病例增加4588例，达到815038例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间27日8时，全球新冠确诊病例达24028537例，死亡病例为822403例。美国的累计确诊和累计死亡病例数均为全球最多，确诊病例达5817538例，死亡病例为179596例。

新闻事件

德国政府26日宣布，将针对160多个国家和地区的旅行警告延长至9月14日，居民应取消一切前往这些国家和地区的不必要旅行。德国《世界报》26日报道，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所日前首次发布了该国新冠感染者感染地点的统计数据，表明大多数感染者系在居住场所感染。

继英国帝国理工学院和牛津大学的新冠病毒疫苗项目快速推进后，剑桥大学26日发布消息说，该校领衔的一个新冠病毒疫苗项目获得政府资金支持，这种疫苗有可能保护人体免受多种冠状病毒感染。

美国疾病控制和预防中心网站25日公布的新冠疫情数据显示，过去24小时全美新增确诊病例33076例，新增死亡病例394例。这是两个月来美国单日新增新冠病例数的新低。

孟加拉国累计确诊病例超30万例。该国卫生部门26日报告新增确诊病例2519例，累计确诊302147例；新增死亡病例54例，累计死亡4082例。

菲律宾累计确诊病例超20万例。菲律宾卫生部26日通报，截至当地时间当天16时，该国24小时内新增确诊病例5277例，累计确诊病例已达202361例。

尼泊尔卫生和人口部26日发布的数据显示，过去24小时，该国首都地区加德满都谷地新增确诊病例301例，再创新高。为防控疫情，首都加德满都和邻近的帕坦和巴德岗三地政府一致决定，将原定于26日结束的封锁措施延长一周至9月2日。

(责编：艾雯、燕勐)