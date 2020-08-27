王毅同荷兰外交大臣布洛克举行会谈

新华社海牙8月26日电（记者潘治）当地时间8月26日，对荷兰进行正式访问的国务委员兼外长王毅在海牙同荷兰外交大臣布洛克举行会谈。

王毅表示，此次中国外长在欧洲发生疫情之后访欧，表明中方对荷方战胜疫情的信心和对进一步发展中荷关系的期待。相互开放是中荷关系的特征，也是我们共同进步的法宝，要在“后疫情时代”加以弘扬。中方愿同荷方共同秉持多边主义理念，做维护自由贸易的表率、坚持相互开放的表率、倡导公平竞争的表率，书写两国开放共赢的新篇章，为推动世界经济复苏、应对全球性挑战作出中荷贡献。

王毅说，中方愿同荷方一道，深化农业、水利、航空航天、教育科研等传统领域合作，挖掘在生物医药、跨境电商、绿色发展等新兴领域合作潜力。荷兰是国际交通枢纽，中方愿同荷方加强“一带一路”倡议对接，联合打造鹿特丹港与中国港口之间的海上快速通道。随着自身发展，中国将进一步扩大开放，建设更高水平开放型经济新体制。欢迎荷兰企业抓住中国扩大开放机遇，积极参加第三届中国国际进口博览会，同时希荷方为中国企业提供公平、公正、开放、非歧视性的营商环境。

王毅强调，面对疫情冲击和单边主义挑战，中欧要加强协调、深化合作，共同发出坚持多边主义、加强全球治理、建设开放型世界经济的积极信号。中方愿同欧方共同筹办好下半年中欧高层交往，年内完成中欧投资协定谈判，深化经贸、气候变化、绿色发展、数字、抗疫等领域对话合作。希望荷方继续为促进中欧关系持续健康稳定发展发挥积极作用。

布洛克表示，荷中关系是开放的，两国之间一直保持非常强劲的合作。荷方愿同中方保持高层交往势头，深化各领域合作，继续携手抗疫，推动两国经济加快复苏。荷方赞同维护多边主义和自由贸易，愿同中方加强在国际事务中的协调，共同应对气候变化等全球性挑战，维护开放的自由贸易体系，实现互利共赢。欧中关系十分重要，荷方致力于达成欧中投资协定。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

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