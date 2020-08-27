综合消息：俄招募4万人参加新冠疫苗研究 白哈两国将引进俄疫苗

新华社莫斯科8月26日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：俄罗斯卫生部已批准招募4万名志愿者，参加“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心的新冠疫苗临床研究；白俄罗斯、哈萨克斯坦已决定引进俄产新冠疫苗；格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国根据各自疫情为学校开学作出安排。

据俄防疫指挥部26日消息，过去24小时俄新增确诊4676例，累计确诊970865例；新增死亡115例，累计死亡16683例；新增治愈6403例，累计治愈786150例。莫斯科市新增确诊640例，累计确诊259070例。

据俄卫生部网站消息，该部批准“加马列亚”研究中心招募4万名18岁以上志愿者，参加该中心已获俄国家注册的“卫星V”新冠疫苗临床研究；每名志愿者参加该研究的期限为注射新冠疫苗后6个月，研究将由莫斯科市7家医疗机构实施。

俄国防部长绍伊古26日表示，俄在远洋舰队、潜艇和战略火箭军服役的部分军人将首先接种俄产新冠疫苗。

白俄罗斯26日新增确诊247例，累计确诊70974例；新增死亡5例，累计死亡657例；新增治愈281例，累计治愈69378例。据白总统网站消息，白总统卢卡申科与俄罗斯总统普京日前通电话商定，白将成为引进俄新冠疫苗的首个国家，白俄罗斯人可自愿参加俄“加马列亚”研究中心的新冠疫苗临床研究。

据哈萨克斯坦总理网站消息，哈将从俄采购“卫星V”新冠疫苗。根据哈俄双方协议，俄“加马列亚”研究中心将为哈方生产“卫星V”疫苗，在所有临床试验结束后将疫苗运至哈，哈民众可自愿接种。截至26日，哈累计确诊105075例，累计死亡1544例，累计治愈93990例。

乌兹别克斯坦26日新增确诊284例，累计确诊39790例，累计死亡289例，累计治愈35893例。乌教育部25日表示，在符合疫情防控要求的前提下，新冠疫情风险程度较低地区的中小学校将于9月7日开学，其他地区中小学校将于9月14日开学。

吉尔吉斯斯坦26日新增确诊113例，累计确诊43358例，累计死亡1058例，累计治愈37217例。吉卫生部副部长乌先巴耶夫26日说，目前吉卫生部的首要任务是让学校为即将入学的一年级新生安排新冠防控教育，一年级新生将在学校上课，其他年级的小学生仍将上网课。

在外高加索地区，格鲁吉亚26日新增确诊7例，累计确诊1436例。格总理加哈里亚26日宣布，鉴于日趋好转的新冠防控形势，格中小学校将于9月15日开学，幼儿园及剧场等机构将从10月1日开始恢复正常运营。

亚美尼亚26日新增确诊131例，累计确诊43067例。亚民航部门26日表示，从27日开始，俄罗斯航空公司将恢复执飞每周两班从亚首都埃里温至莫斯科的航班；进入亚美尼亚的所有外国公民必须防疫隔离14天。

乌克兰26日新增确诊1670例，累计确诊110085例；新增死亡36例，累计死亡2354例；新增治愈584例，累计治愈53454例。乌卫生部长斯捷潘诺夫26日表示，利沃夫州等6个州新冠疫情严重，各自单日新增确诊病例均超160例。（执笔记者：栾海；参与记者：李东旭、魏忠杰、李铭、任军、蔡国栋、关建武）

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