外交部驳美国国防部长涉华言论:毫无根据

人民网北京8月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持26日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据加拿大外交部消息，商鹏飞外长25日在罗马同王毅国务委员举行会见时，同中方谈及了康明凯、迈克尔等加公民案件，呼吁中方同意加方对康明凯和迈克尔进行领事探视。中方能否证实，对此有何评论？

赵立坚：关于王毅国务委员同加拿大外长商鹏飞会见的情况，中方已经发布了消息稿。至于你提到的加拿大公民个案，康明凯、迈克尔涉嫌从事危害中国国家安全的活动，中国司法机关严格依法办案，同时保障其合法权利。在中加所有沟通中，我们都向加方表明了加方应尊重法治精神，尊重中国的司法主权。

我愿再次强调，当前中加关系面临困难，责任不在中方。加方很清楚问题的症结，应立即采取有效措施纠正错误，为两国关系重回正轨创造条件。

《环球时报》记者：据报道，台湾当局计划在法国南部普罗旺斯艾克斯市设立一个新的代表处。台湾当局称，该机构将促进台湾当局同法国等欧洲国家在文化、旅游、商业、创新、教育及其他多领域合作。中方对此有何评论？

赵立坚：世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。中方坚决反对任何建交国同台湾进行任何形式的官方接触和往来，包括互设官方机构。法方应该恪守一个中国原则，慎重妥善处理涉台问题。民进党当局在国际上搞分裂活动，这一图谋不会得逞。

深圳卫视记者：据报道，安理会8月轮值主席、印尼常驻联合国代表表示，安理会在美国要求启动“快速恢复制裁”机制的问题上没有所谓共识，安理会主席不会再采取进一步行动。中方对此有何评论？

赵立坚：关于伊朗核问题，中方已经多次阐述了立场。安理会轮值主席有关表态反映了绝大多数安理会成员的立场和国际社会的共识。美方要求启动“快速恢复制裁”机制的举动不得人心，不会得逞。

正如王毅国务委员兼外长所强调的，中方支持在坚定维护伊朗核问题全面协议有效性和权威性的前提下，另辟一个多边对话平台。各方均可提出自己的关切，就维护地区和平稳定形成新的共识。我们愿同有关各方一道，推动伊核问题政治外交解决进程。

中新社记者：近来，白俄罗斯国内因总统选举引发的抗议活动尚未平息，国际社会高度关注。中方对此有何评论？

赵立坚：中方一贯尊重白俄罗斯人民根据本国国情选择的发展道路，坚定支持白方为维护国家独立、主权、安全和发展所作出的努力，坚决反对外部势力对白俄罗斯内政的干涉。我们相信，在卢卡申科总统的领导下，白俄罗斯将恢复政局稳定和社会安宁。中方愿继续推动中白相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系深入发展，不断深化双边各领域合作，造福两国和两国人民。

总台国广记者：你此前发布了中方向南苏丹派遣抗疫医疗专家组的消息。我们注意到，专家组抵达当地后已经开展了防疫、培训等工作。你能否介绍更多情况？

赵立坚：中国政府援南苏丹抗疫医疗专家组抵达当地后就密集开展了工作。从19日至24日，专家组先后走访朱巴国际机场、当地最大商品贸易市场，与南苏丹应对疫情特别委员会医疗顾问小组交流，考察南苏丹国家公共卫生实验室，为当地疫情防控提供专业指导。在南苏丹期间，中方专家结合中国培训方案和当地疫情特点，在有限的时间里尽可能与南苏丹医护人员分享疫情防治知识，有针对性地解答他们的问题，加深了南苏丹医护人员对疫情防控中国经验和方案的了解，有力提升了南苏丹一线医疗机构防控水平。

南苏丹副总统阿卜杜勒巴吉会见专家组成员时表示，南苏丹和中国亲如一家，是真朋友、好伙伴。多年来在南苏丹遇到各种困难时，中国总是率先提供帮助。南苏丹发生疫情后，中国是第一个提供紧急抗疫物资援助的国家，是“患难见真情”的好朋友。中方将南苏丹作为中非团结抗疫特别峰会后首批派出专家组的国家，体现了中方对南苏丹的高度重视和深情厚谊。世卫组织驻南苏丹代表乌鲁也对中方对非洲国家和世卫组织抗疫工作给予的大力支持表示感谢。南苏丹社会各界广泛关注和热烈欢迎中国专家组，认为此访将进一步促进两国卫生防疫合作，提振南苏丹抗疫信心和能力，为南苏丹及其他非洲国家尽早控制疫情作出积极贡献。

挪威国家广播电视台记者：王毅国务委员兼外长即将到访挪威。他将同挪方探讨什么话题？中方有何期待？

赵立坚：谢谢你对此访的关注。王毅国务委员兼外长此次访挪期间，将同索尔贝格首相会见，并同瑟雷德外交大臣会谈，就中挪关系及双方共同关心的问题深入交换意见。挪威是最早承认新中国和中国市场经济地位的欧洲国家之一。近年来中挪关系总体发展良好，两国高层交往频密，各领域务实合作成果丰硕。中方愿同挪方共同努力，落实好两国领导人达成的重要共识，推动中挪关系在新时期取得更大发展，也期待此访为中挪各领域务实合作，特别是自贸协定谈判注入新的动力。

中方会及时发布消息，请你保持关注。

香港中评社记者：24日，《华尔街日报》刊登美国国防部长埃斯珀文章《美国防部已做好应对中国的准备》称，中国解放军隶属于中国共产党并为其效力，不像美军为国家和宪法服务。中共“胁迫”其他国家并阻碍其他国家行使主权。你有何评论？

赵立坚：埃斯珀先生的有关言论毫无根据。这里我想对他提出“一个忠告、两个事实、三个问题”：

一个忠告。希望埃斯珀先生能够仔细阅读中方发布的《蓬佩奥涉华演讲的满嘴谎言与事实真相》，这其中大量事实和数据都足以戳穿粉碎所谓“中国威胁”的谎言和谬论。

两个事实。一是自1990年以来，中国军队累计参与20多项联合国维和行动，派出维和军事人员4万余人次，是安理会“五常”中派出维和部队最多的国家。二是美国建国240多年历史上，只有16年没有打过仗。美国2019年军费预算超过7160亿美元，相当于美国后面9个国家军费开支的总和。

三个问题。第一，中国奉行防御性国防政策，《中国共产党章程》和《中华人民共和国宪法》都明确表明中国坚持和平发展道路、反对霸权主义。美国能作出这样的政策宣示吗？第二，是谁在全世界拥有数百个军事基地，非法对伊拉克、叙利亚、利比亚等国发动战争和军事行动，派舰机到远离本土的海域“大秀肌肉”？第三，是谁固守冷战思维，不断地“毁约”“退群”，挥舞“大棒和拳头”，肆意破坏全球规则？

美国一些政客只要尊重事实，就能得出正确答案。

塔斯社记者：中国国防部发言人就美国一架高空侦察机擅闯中方军演禁飞区发表了谈话。外交部对此事有何评论？

赵立坚：的确，国防部发言人已经就此发表了谈话。这里我想强调的是，美国U-2高空侦察机擅自闯入中国人民解放军北部战区实弹演习禁飞区活动，严重干扰中方正常演训活动，严重违反中美海空安全行为准则及相关国际惯例，极易引发误解误判甚至造成海空意外事件。这是赤裸裸的挑衅行动，中方对此坚决反对。我们已向美方提出严正交涉。中方要求美方立即停止此类挑衅行动，以实际行动维护本地区的和平与稳定。

加拿大《环球邮报》记者：还是关于中加外长会见的问题。我看了两国各自发布的相关消息稿，似乎找不出双方达成共识的内容。请问两国外长会见时达成什么共识吗？

赵立坚：刚才我已经说了，中方已经发布了王毅国务委员同加拿大外长商鹏飞会见的消息稿。双方对发展中加关系当然是有共识的。50年前，加拿大领导人排除外部干扰，顶住各方压力，打开了中加建交的大门，迈出了正确的一步。我们希望，50年后，加方能继承前辈打下的基础，能有同样的魄力采取切实措施，推动中加关系早日回到正常的轨道。

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