中瑞两国建交70周年：《列国志·瑞典》（第二版）发布

人民网讯 8月26日，《列国志·瑞典》（第二版）发布会以线上会议的形式在京召开。此书是“一扇窗”，读者通过这扇窗可以管窥质朴而天然、独具创新活力的瑞典。此次研讨发布会促进中瑞两国的相关机构建立一个合作交流平台，不仅能带动两国科研院所、智库机构之间的交流，而且还有助于持续推动两国经贸、文化教育之间的深度合作。

瑞典位于北欧斯堪的纳维亚半岛的东半部，濒临波罗的海，是北欧面积最大的国家。瑞典自然资源丰富，铁矿、森林与水力资源占有量均居世界前列。在17世纪，瑞典曾成为欧洲强国，在历史上产生过巨大影响。在一个世纪的时间里（19世纪-20世纪），瑞典从一个贫穷落后的农业国一跃成为最现代化的福利国家和发达的工业强国。

今年恰逢中瑞两国建交70周年。建交后，中瑞关系平稳发展，两国在政治、经济、文化等各领域、各层次的交流与合作日益增多并取得显著成果。20世纪50年代，瑞典一直支持恢复中国在联合国的合法席位。60、70年代，两国部级交往逐渐增多。80年代两国关系发展较快。瑞典国王对华进行国事访问，两位首相和议长访华。中国总理、全国人大常委会副委员长等领导人相继访问瑞典，各部门、各级别的交流与合作显著增加，增进了两国的相互了解和友好关系。

与会专家学者围绕中瑞关系和中欧关系，探讨如何进一步推动瑞典和北欧研究进行热烈的研讨。大家各抒己见，开拓了瑞典、北欧的研究视野，有利于打造了一个学术共同体和深入开展国别区域研究。

国别区域研究是开展“一带一路”倡议的学术基石，亦有利于推进中瑞之间的交流合作。随着“一带一路”倡议不断推进和中瑞之间合作的不断深入，人们急需全面深入介绍瑞典的书籍。但是国内关于瑞典的相关书籍很少，难以满足国内对瑞典日益增长的认知需求。《列国志·瑞典》（第二版）的发布可谓恰逢其时，兼具学术和实用价值。

《列国志·瑞典》（第二版）由中国社会科学院欧洲研究所副研究员贾瑞霞编写而成。第一版《瑞典》（梁光严编著）成书于2007年，是国内最早全面系统介绍瑞典的著作之一。相对于第一版《瑞典》，今年出版的新版列国志《瑞典》（第二版）内容更加丰富，全面更新了瑞典在政治、经济、社会、文化、外交等方面的最新发展情况。作者通过去瑞典实地调研，获取大量的一手原始数据，对瑞典环境资源、国民生活、对外关系等进行了更为深入的介绍和分析。

“列国志”系列丛书是中国社会科学院创新工程重大课题、国家“十二五”、“十三五”重点出版规划项目。该项目自1998年立项，凝聚着近千学人、出版人的心血与期盼。前后历时十多年，共出版144卷，涵盖世界五大洲163个国家和国际组织，成为中国出版史上第一套百科全书式的大型国际知识参考书，被誉为“21世纪的《海国图志》”。

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