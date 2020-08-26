新华社伦敦8月25日电 专访：中国对未来经济发展的清晰布局提振信心——访英国萨里大学商学院教授熊榆

新华社记者孙晓玲

“深思熟虑、格局庞大、视野超前，是给国内外各界人士的一颗定心丸。”英国萨里大学商学院教授熊榆25日在接受新华社记者专访时如此评价中国领导人近日在经济社会领域专家座谈会上的重要讲话。

熊榆说，从此次座谈会可以看出，在复杂的国际环境下，中国准确稳妥把握当前局面，对未来经济发展的布局清晰，有力提振了各界对中国经济发展前景的信心。

谈及座谈会上提出的要推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，熊榆表示，中国经济自身健康发展，是能与其他国家建立平等合作关系的重要条件，是双循环发展的立足点。

对于以科技创新催生新发展动能，熊榆说：“强调科技创新的重要性以及企业在技术创新中的主体作用，是对中国企业家的鼓舞。更多高新科技企业将发展起来，并成为科技和经济发展的动力点。”

中国领导人还提出，要建设高标准市场体系，完善公平竞争制度，激发市场主体发展活力，使一切有利于社会生产力发展的力量源泉充分涌流。

对此，熊榆表示，为了打造更加有竞争力的市场和企业，公平竞争十分必要。“民营经济有望在中国新一轮高水平对外开放及新旧动能转换关键时期发挥不可替代的作用。”

谈到国际合作时，熊榆说，国际合作也是双循环中重要一环。中国正在修炼好“内功”的基础上，自信地开展高水平对外开放，并成为国际自由贸易最坚定和最有力的维护者之一。

熊榆认为，许多国家高度评价中国取得的成就，并推动对中国发展道路的研究，希望搭上中国发展的顺风车。

“中国经济转向高质量发展，质量变革、效率变革和动力变革相辅相成，这形成中国经济当前和未来数十年长期发展的大方向，使得中国经济发展茁壮有力。”熊榆说。

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