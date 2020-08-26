中国代表批驳美英代表关于涉疆问题的错误言论

新华社联合国8月24日电 中国常驻联合国副代表耿爽24日在联合国安理会有关恐怖行为威胁国际和平与安全问题视频公开会上发言，全面阐述中方在反恐问题上的原则立场，批驳美国和英国代表关于涉疆问题的错误言论。

耿爽说，中方坚决反对美国、英国代表对中国的无端指责，其言论毫无新意，毫无根据，极其荒谬。恐怖主义是我们的共同敌人，恐怖分子没有好坏之分。中方坚决反对将反恐问题政治化，坚决反对在反恐中奉行双重标准。

耿爽强调，新疆事务纯属中国内政，根本不是宗教或人权问题，而是反恐和反极端主义问题。新疆过去深受恐怖主义和暴力极端主义侵害。为应对这些威胁，新疆采取了一系列预防性反恐和去极端化措施，完全符合安理会反恐决议、《联合国全球反恐战略》和《防止暴力极端主义行动计划》的要求。这些措施受到新疆人民广泛欢迎，取得积极效果。过去3年多来，新疆没有发生一起暴恐活动。2018年底以来，70多个不同国家团组相继访问新疆，亲眼看到新疆的稳定、繁荣和发展，普遍认为反恐和去极端化政策为此提供了基础。

耿爽说，美方选择无视基本事实，重复基于谎言的论调，抹黑新疆的反恐和去极端化努力。我们敦促美方认真倾听国际社会的正义声音，尊重事实，放下偏执心态和双重标准，停止以人权问题为借口干涉中国内政。如果美方真正关注人权问题，应该从自己做起，首先保护好美国人民的人权，全力应对新冠疫情，保护美国人民的生命安全和身体健康。

耿爽指出，英国再次盲目追随美国，在安理会无端指责中国，中方对此予以拒绝。英方说法毫无事实根据，暴露出严重的虚伪性和双重标准。中方敦促英方正视自身问题，停止干涉中国内政。

在当天举行的视频公开会上，安理会成员国围绕新冠疫情背景下的恐怖主义威胁和国际反恐合作阐述立场、进行讨论。

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