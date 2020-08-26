全球疫情简报：美媒认为中国防疫措施严格高效 季莫申科接受重症监护治疗

新华社北京8月26日电 25日全球疫情简报：美媒认为中国防疫措施严格高效 季莫申科接受重症监护治疗

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间25日15时49分（北京时间25日21时49分），全球确诊病例较前一日增加206382例，达到23518343例；死亡病例增加4056例，达到810492例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间26日7时28分，全球新冠确诊病例达23751919例，死亡病例为815797例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达5773766例，死亡病例为178347例。

新闻事件

乌克兰国家通讯社25日报道说，感染新冠病毒的乌克兰前总理、祖国党主席尤利娅·季莫申科病情严重，已于24日晚开始接受重症监护治疗。现年59岁的季莫申科于23日被确诊感染新冠病毒且病情严重，体温达39摄氏度。

第52届东盟经济部长会议25日以视频方式召开，与会代表就应对新冠疫情、制定经济复苏计划和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判等展开讨论。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间25日20时30分（北京时间25日19时30分），日本当日新增新冠确诊病例716例，累计确诊达64000例；新增死亡14例，累计死亡1217例。数据显示，连续3天新增确诊超过1000例后，22日起日本已连续4天单日新增确诊低于1000例。

哥伦比亚总统杜克24日晚表示，该国现行的全国强制预防性隔离政策将于9月1日结束，不再继续延长，改为为期1个月的选择性隔离措施，并在严格执行防疫要求的前提下逐步开放餐饮、航空等更多领域复工复产。

古巴24日启动首款本土候选新冠疫苗临床试验，这是拉美地区首款本土研发并开展临床试验的候选新冠疫苗。

涉华动态

美国《纽约时报》网站日前刊文说，在美国和全球绝大多数国家仍同新冠病毒斗争之际，中国部分地区生活已恢复正常，中国抗疫成功原因之一是政府高效严格的防疫措施。

(责编：艾雯、燕勐)