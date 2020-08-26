新华社曼谷8月26日电 专访：澜湄合作为地区发展与繁荣注入强劲动力——访中国驻泰国使馆临时代办杨欣

新华社记者明大军 任芊 汪瑾

中国驻泰国大使馆临时代办杨欣24日在接受新华社书面采访时说，在当天举行的澜湄合作第三次领导人会议上，各方就水资源、互联互通、可持续发展、公共卫生、民生等领域务实合作达成共识。会议高度肯定了澜湄合作机制4年多来所取得的成就，擘画了地区合作新蓝图。

杨欣说，澜湄合作“领导人引领、全方位覆盖、各部门参与”的良好格局已然形成。澜湄合作机制成立4年多来，澜湄国家心往一处想，劲往一处使，合作保持加速度，短时间内由构想变为现实，从培育期加速迈入成长期。

他说，澜湄合作已搭建起多层级、多领域的合作架构，拟定多份指导性文件，超过300个专项基金项目顺利实施，近30个基础设施和工业化项目开工，为流域经济社会发展做出重要贡献。“澜湄光明行”“澜湄青年领袖文化体验营”“露天电影院”等民生项目提升了民众获得感，促进民众间了解与信任。

在谈到水资源合作问题时，杨欣说，澜湄合作因水而生、因水结缘，水资源合作是澜湄合作五个优先领域之一。在澜湄国家的共同努力下，澜湄水资源合作机制不断完善，澜湄水资源合作联合工作组运转顺利，拟定五年行动计划，澜湄水资源合作中心正式成立，还举办了首届澜湄水资源论坛、首届澜湄水资源部长会等会议。在澜湄合作第三次领导人会议上，中方还宣布将从今年开始与湄公河国家分享澜沧江全年水文信息等重大举措。

在谈到六国（中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南）之间的跨境贸易时，杨欣说，澜湄流域国家都是发展中国家，经济发展速度快，合作需求旺盛，都面临发展经济、改善民生的共同任务。澜湄跨境经济、产能、互联互通等优先领域工作组不断提升合作水平，拟定了澜湄次区域各领域中长期发展规划。中泰在双边和地区合作中积极推进跨境经济合作，取得丰硕成果。

他说，当前数字经济、科技革命方兴未艾，电子商务等新业态在澜湄国家发展日新月异。澜湄合作第三次领导人会议指出要推进澜湄合作与“国际陆海贸易新通道”对接发展，建立人员往来“快捷通道”和货物运输“绿色通道”网络，这为本地区电商发展提供了广阔平台。相信随着澜湄合作的深入推进，中泰电商等领域合作将迎来新的发展机遇，为两国及澜湄流域民众创造更多福祉。

杨欣说，减贫脱贫是中方推进“民生澜湄”的重要组成部分。在澜湄合作第三次领导人会议上，中方表示将分享减贫经验，实施贫困地区发展、贫困女性帮扶等项目。中方正实施“澜湄国家专项减贫惠民计划”，3年内在湄公河国家开展100个民生援助项目。中方还通过澜湄合作专项基金支持湄公河国家开展减贫脱贫项目。泰国正在实施的基金项目大多同民生改善有关，如自然资源和环境部正在实施的林地减贫示范区项目等，目前已在泰国东北部选定9个村庄进行扶贫试点。

杨欣说，当前国际形势不稳定不确定因素增多，澜湄合作已成为地区国家共商合作大计、共担国际道义的重要平台。在澜湄合作第三次领导人会议上，各方重申对贸易自由主义和多边体系的支持，为世界自由贸易和区域经济合作持续注入正能量。

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